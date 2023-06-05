Derbilerin tek hakimi

Süper Lig'de bu sezona Mauro İcardi damgasını vurdu. Sezon başında geldiğinde 'sorunlu' denilen Arjantinli yıldız, Cimbom'a değil, rakiplerine 'sıkıntı' oluşturdu. Büyük maçların oyuncusu olan 30 yaşındaki süper yıldız derbilerin altına imzasını altın harflerle attı. Dün Nef Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisini yine boş geçmedi. Kornerden gelen topu kontrol edip, sol ayağıyla fileleri sarstı.

SON 6 MAÇTA 9 GOL

Mauro Icardi, Fenerbahçe maçlarında 2 gol, 1 asistle oynadı. Beşiktaş filelerini 3 defa havalandırmayı bildi. Trabzonspor'a karşı da 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli forvet, Aslan'ın ezeli rakiplerine karşı toplam 6 gol kaydetmeyi başardı. 2 de asist yaptı. Ligin kritik döneminde takımı sırtladı. Son 6 maçta 9 golüyle tribünleri coşturdu. Şampiyonluk kutlamalarının en popüler ismi oldu.

HEPSİNE ÜSTÜNÜZ

Mauro Icardi, "Ligin sportif gerçektiği yok" diyenlere cevap verdi: "Eşit şartlarda mücadele edilmedi gibi bir şeyler duyduk. Biz çıktık aslanlar gibi mücadele ettik, arkamızda taraftarımızla hakettiğimiz harika bir şampiyonluk aldık. En büyük olduğumuzu herkese gösterdik.