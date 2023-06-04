Nicolo Zaniolo Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! "Fenerbahçe maçındaki performansım..."

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Nicolo Zaniolo karşılaşma sonrası konuştu.

Nicolo Zaniolo: "Çok mutluyum. İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi. Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz. İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım. İkinci kupam, Roma'dan sonra Galatasaray'la... Çok mutluyum." dedi.