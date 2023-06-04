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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. 37. hafta müsabakası Nef Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, müsabaka ardından taraftarıyla şampiyonluğunu kutlayacak. Fenerbahçe ise sezonu Galatasaray galibiyeti ile tamamlamak ve ardından kupa finaline odaklanmak istiyor. Galatasaray'da Icardi, Fenerbahçe'de Valencia'nın performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:30
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 4 Haziran Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı beIN SPORTS 1'de şifresiz izleyebilirsiniz.

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ICARDİ ÇOK FORMDA

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, özellikle son dönemde çok formda bir görüntü sergiledi. Sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına büyük katkı veren Arjantinli golcü, 23 maçta toplam 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların oynadığı son 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Kadıköy'de oynanan derbide de 1 gol bulmayı başarmıştı.

KEREM VE GOMIS DİĞER GOLCÜLER

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en golcü isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu. Kerem, bu sezon toplamda 9 gol kaydetmeyi başarırken, çoğunlukla yedek kalan Bafetimbi Gomis ise 8 gol buldu. Tecrübeli golcü Gomis, özellikle son dakikalarda attığı gollerle sezon başında takımına önemli puanlar kazandırmıştı.

FENERBAHÇE'DE VALENCIA KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu. Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti. Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.

VALENCİA'NIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BATSHUAYİ

Fenerbahçe, bu sezon golcülerinden önemli bir katkı almayı başardı. Teknik direktör Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde gol yollarında etkili olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın yanı sıra Michy Batshuayi de attığı gollerle ön plana çıktı. Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımı adına en golcü isim oldu.

EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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