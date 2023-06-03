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Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Icardi, Mertens, Zaniolo, Mata gibi uluslararası yıldızları Türkiye'ye getiren Galatasaray, sezon başında Alexis Sanchez'i de transfer etmek istemiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Bu sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçiren Şilili yıldızın takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İspanyol basınına göre Cimbom, 34 yaşındaki futbolcuyu yeniden gündemine aldı.(fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 14:02
ARDA AKDENİZ
Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Sezona derbiyle noktayı koyacak olan sarı-kırmızılılar, gözünü gelecek sezona dikti.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Şampiyonlar Ligi için transferde hedeflerini büyük tutan Cimbom, pek çok yıldız isimle ilgileniyor.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un sezon başında transferi için çok uğraştığı Alexis Sanchez ismi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

İspanyol basını, Marsilya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğunu yazdı.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Relevo'nun haberine göre; 34 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle sözleşmesini 4 milyon euro karşılığında yenileme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Ancak başarılı futbolcuya yönelik pek çok teklif var. Özellikle Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımı Sanchez için çok ısrarcı.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Haberde; Al Khaleej'in bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh, Katar'dan Al-Saad, Galatasaray ve bazı Güney Amerika kulüpleriyle rekabet halinde olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Alexis Sanchez, Marsilya'ya sezon başında Inter'den bedelsiz olarak transfer edildi.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Fransa Ligue 1'de başarılı bir performans sergileyen golcü oyuncu, 34 maçta 14 kez fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'nda ise 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Toplamda ise 43 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

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