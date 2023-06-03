Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Sezona derbiyle noktayı koyacak olan sarı-kırmızılılar, gözünü gelecek sezona dikti.
Şampiyonlar Ligi için transferde hedeflerini büyük tutan Cimbom, pek çok yıldız isimle ilgileniyor.
Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un sezon başında transferi için çok uğraştığı Alexis Sanchez ismi yeniden gündeme geldi.
İspanyol basını, Marsilya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şilili yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğunu yazdı.
Relevo'nun haberine göre; 34 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle sözleşmesini 4 milyon euro karşılığında yenileme ihtimali bulunuyor.
Ancak başarılı futbolcuya yönelik pek çok teklif var. Özellikle Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımı Sanchez için çok ısrarcı.
Haberde; Al Khaleej'in bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh, Katar'dan Al-Saad, Galatasaray ve bazı Güney Amerika kulüpleriyle rekabet halinde olduğu belirtildi.
Alexis Sanchez, Marsilya'ya sezon başında Inter'den bedelsiz olarak transfer edildi.
Fransa Ligue 1'de başarılı bir performans sergileyen golcü oyuncu, 34 maçta 14 kez fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.
Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'nda ise 2'şer kez gol sevinci yaşadı.
Toplamda ise 43 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.
Başarılı oyuncu, daha önce de Arsenal, Barcelona, Manchester United gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giydi.