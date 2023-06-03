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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo olmuştu. Ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldızın sezon sonunda ülkesinin takımlarından Milan ve Juventus'a transfer olacağı öne sürülmüştü. 23 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 10:15
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray, bu sezon yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi ünlü yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir takviyeye imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

BİR SEZON DAHA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın devre arasında aldığı Nicolo Zaniolo en az bir sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Galatasaray'da yaşayan İtalyan yıldız, Zaniolo, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Genç yıldızın, "Bu sezon Galatasaray'da kendimi tam anlamıyla gösteremedim. Gelecek sezon, insanlara gerçek Zaniolo'yu izleteceğim" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Nicolo Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo da geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Oğlum, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu almalarının asıl sebebi, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi'ydi. ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.

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