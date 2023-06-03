GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray, bu sezon yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray, bu sezon yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekti.
Yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi ünlü yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir takviyeye imza attı.
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
BİR SEZON DAHA KALMAK İSTİYOR
Galatasaray'ın devre arasında aldığı Nicolo Zaniolo en az bir sezon daha sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı planlıyor.
Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Galatasaray'da yaşayan İtalyan yıldız, Zaniolo, gelecek sezon sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.
Genç yıldızın, "Bu sezon Galatasaray'da kendimi tam anlamıyla gösteremedim. Gelecek sezon, insanlara gerçek Zaniolo'yu izleteceğim" dediği öğrenildi.
Nicolo Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo da geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Oğlum, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu almalarının asıl sebebi, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi'ydi. ifadelerini kullanmıştı.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta süre aldı.
İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.