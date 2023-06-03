Babası kadar çalıştı

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, hastalığını atlatan oğlu Ali Yiğit'in hayalini de gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşadı. Ailesine çok bağlı biri olan Buruk, oğlu Ali Yiğit'in hastalığından dolayı bir süre takım çalıştırmamıştı. Tedavi sürecinde sık sık Fransa'ya giden Okan Buruk, her zaman oğlunun yanında oldu. Ali Yiğit, babasını Galatasaray'ın başında görmeyi çok istiyordu.

Nitekim doğum gününde babası Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başına geçti. Üstüne de birçok başarılı sonuca imza attı ve şampiyonluk kupasına da ulaştı. 49 yaşındaki teknik adam, hastalığını atlatan Ali Yiğit'e yaşattığı mutluluk sayesinde şampiyonluk sonrasında çifte sevinç yaşadı. Şampiyonluğu oğlu Ali Yiğit'e hediye eden Buruk, geçirdikleri zor dönemlerden sonra şampiyonluğun çok değerli olduğunu söyledi.