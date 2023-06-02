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Wanda geliyor

G.Saray ailemizi unutmayacağız’ paylaşımı yapan Wanda Nara derbiye geliyor. İcardi için görüşmeler hız kazanacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Wanda geliyor

Sezonun süper starı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oldu. İcardi'nin aynı zamanda menajerliğini yürüten Wanda, önce yıldız oyuncunun transfer sürecindeki görüşmeleri paylaştı. 'İlk toplantı' notunu düşerek Erden Timur'la görüşmesini de yayınlayan Wanda, yaptığı açıklamayla ise gündeme bomba gibi düştü.


O GÜNÜ UNUTAMAM
Sarı kırmızılı camiaya teşekkür ettiği mesajında, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. G.Saray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" dedi. Veda gibi düşünülse de derbiye gelmesi beklenen Wanda'yla görüşmeler hız kazanacak. Aslan, PSG'yle de temasları sürdürüyor.


Wanda Nara, Mauro İcardi'nin transferinde Erden Timur'la yaptığı ilk toplantının fotoğrafını İnstagram hesabından paylaştı. Bu süreçle ilgili tüm anları yayınlayan Wanda sarı-kırmızılı ekibe veda gibi bir mesaj da paylaştı.

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