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Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın orta sahasının belkemiği Lucas Torreira, takımının bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Avrupa kulüplerinin transfer etmek için sıraya girdiği Torreira'ya Lazio büyük ilgi gösteriyor. İtalyan ekibi, teknik direktör Maurizio Sarri'nin çok istediği yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 16:08 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 16:16
ARDA AKDENİZ
Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarına teklifler yağıyor.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na İtalya Serie A ekiplerinden Lazio talip olmuştu.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Lazio, Kerem'in ardından bir yıldız için daha Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

İtalyan basını, Lazio'nun Lucas Torreira'yla ilgilendiğini yazdı.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, Sergej Milinkovic ve Luis Alberto'nun geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha transferine odaklanmış durumda.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Haberde; Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'nin listesinin başında Lucas Torreira'nın yer aldığı belirtildi.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

64 yaşındaki teknik adam, daha önce de Uruguaylı futbolcuyu istemişti.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

İtalyan ekibi, 12-15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ile Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Lucas Torreira, Cimbom'a bu sezon başında Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edildi.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

27 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Torreira, 1 asist yaptı.

Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Yıldız oyuncunun adı daha önce de Milan'la anılmıştı.

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