Sarri Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarına teklifler yağıyor.
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarına teklifler yağıyor.
Sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na İtalya Serie A ekiplerinden Lazio talip olmuştu.
Lazio, Kerem'in ardından bir yıldız için daha Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Lazio'nun Lucas Torreira'yla ilgilendiğini yazdı.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, Sergej Milinkovic ve Luis Alberto'nun geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha transferine odaklanmış durumda.
Haberde; Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'nin listesinin başında Lucas Torreira'nın yer aldığı belirtildi.
64 yaşındaki teknik adam, daha önce de Uruguaylı futbolcuyu istemişti.
İtalyan ekibi, 12-15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ile Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Lucas Torreira, Cimbom'a bu sezon başında Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edildi.
27 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Torreira, 1 asist yaptı.
Yıldız oyuncunun adı daha önce de Milan'la anılmıştı.