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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a flaş bir davette bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 20:33 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 20:33
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

Vakfın Maslak'taki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer kulüp başkanları katıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

Vakfın, gelecek hafta aynı gündemle yeniden toplanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

TFF, Ankara'da 22-23 Haziran'da olağan genel kurula giderek yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamak için davette bulundu.

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