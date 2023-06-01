Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş davet! Dursun Özbek ve Ali Koç...

Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı.
Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı.
Vakfın Maslak'taki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer kulüp başkanları katıldı.
Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.
Vakfın, gelecek hafta aynı gündemle yeniden toplanması bekleniyor.
TFF, Ankara'da 22-23 Haziran'da olağan genel kurula giderek yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamak için davette bulundu.
Tüm Fenerbahçe yönetimi NEF stadyumundaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi.
Fenerbahçe yönetiminin bu davete nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.