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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluğa ulaşan Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:34 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:49
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Sarı-kırmızılılarda bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Attığı goller ve özellikle yaptığı asistlerle adını Avrupa'da da duyuran milli futbolcunun talipleri günden güne artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. Radiosei'de yer alan habere göre Lazio, sarı-kırmızılıların yıldız ismini renklerine bağlamak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Takımdan ayrılması gündemde olan İspanyol futbolcu Pedro'nun yerine arayışa giren İtalyan ekibinin, yetenekleriyle ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu listeye eklediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Galatasaray'ın Kerem için 20 milyon euro + bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği kaydedildi.

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