GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Çizme'den...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu elde etti.
Sarı-kırmızılılarda bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.
Attığı goller ve özellikle yaptığı asistlerle adını Avrupa'da da duyuran milli futbolcunun talipleri günden güne artıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. Radiosei'de yer alan habere göre Lazio, sarı-kırmızılıların yıldız ismini renklerine bağlamak istiyor.
Takımdan ayrılması gündemde olan İspanyol futbolcu Pedro'nun yerine arayışa giren İtalyan ekibinin, yetenekleriyle ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu listeye eklediği ifade edildi.
Galatasaray'ın Kerem için 20 milyon euro + bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği kaydedildi.
Lazio'nun önceliğini Domenico Berardi'ye verdiği belirtilirken adaylar arasında Bryan Gil, Riccardo Orsolini ve Tommaso Baldanzi'nin de bulunduğu aktarıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 37 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gölcükspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Hisareyn, Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye ve 24 Erzincanspor formaları giydi.
2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun boyu 1.73 cm...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...