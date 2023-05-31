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Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1 galip ayrılarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumlarken; sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:23
Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Cimbom, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Ankaragücü - Galatasaray maçını ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - TOZ KONDURULMAYACAK ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, hak ettiği mutlu sona çok net bir skorla erişmeyi başardı.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

Pek tabii ki bu tür şampiyonluklarda camianın başkanından, masörüne, çaycısına kadar herkes başrol oyuncusu olsa bile bence bu başarının bir numaralı şampiyonu oyuncu bazında Icardi'dir.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

Çok rahat, çok profesyonel goller atıyor. Inter ve PSG gibi devlerde oynayabilmek kolay değil.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

Dün gece attığı gol… Koşacağı yeri biliyor ve mükemmel tek vuruşu yapıyor.

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