Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.
Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Cimbom, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Ankaragücü - Galatasaray maçını ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - TOZ KONDURULMAYACAK ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, hak ettiği mutlu sona çok net bir skorla erişmeyi başardı.
Pek tabii ki bu tür şampiyonluklarda camianın başkanından, masörüne, çaycısına kadar herkes başrol oyuncusu olsa bile bence bu başarının bir numaralı şampiyonu oyuncu bazında Icardi'dir.
Çok rahat, çok profesyonel goller atıyor. Inter ve PSG gibi devlerde oynayabilmek kolay değil.
Dün gece attığı gol… Koşacağı yeri biliyor ve mükemmel tek vuruşu yapıyor.
Yine ikinci gol… Koşacağı yeri buluyor, kafayı vuruveriyor.
Ne Aboubakar'la ne de Valencia ile kıyaslanabilecek düzeyde değil. Özellikle oyun bilgisi ve vuruş tekniği bu ligin üzerinde.