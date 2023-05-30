Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

SAKATLIK RAPORLARI İSTENDİ



Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın daha önce gündeme gelen Renato Sanches ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, PSG'den sezon sonunda ayrılması kesinleşen Portekizli orta saha için hamle yaptı. Fransız ekibinden oyuncunun sakatlık ve son sağlık raporları istendi.