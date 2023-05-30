Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

Galatasaray Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldız oyuncular için resmi teklifler alan Galatasaray öncelikle bu futbolcuların yerini doldurmayı planlıyor.
Galatasaray Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldız oyuncular için resmi teklifler alan Galatasaray öncelikle bu futbolcuların yerini doldurmayı planlıyor.
Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar Uruguaylı atom karıncası Torreira'nın takımdan ayrılması durumunda ise alternatif arayışlarını sürdürüyor.
Cimbom'un gündemine giren son isim Rus ekibi Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki Artem Karpukas oldu.