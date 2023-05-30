Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, adı Avrupa devleriyle anılan Lucas Torreira'nın ayrılığına karşın alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın yerine bir başka yıldız isimle doldurmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 16:09
Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

Galatasaray Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldız oyuncular için resmi teklifler alan Galatasaray öncelikle bu futbolcuların yerini doldurmayı planlıyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar Uruguaylı atom karıncası Torreira'nın takımdan ayrılması durumunda ise alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

Cimbom'un gündemine giren son isim Rus ekibi Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki Artem Karpukas oldu.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

BU SEZON 3 GOLE KATKIDA BULUNDU

Ön liberoda forma giyen genç yıldız adayı için Sarı-Kırmızılı yöneticiler oyuncunun menajeriyle iletişime geçti. Karpukas, bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. 20 yaşındaki genç yıldız adayı bu maçlarda 2 gol atarken 1 asist katkısında bulundu.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

SAKATLIK RAPORLARI İSTENDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın daha önce gündeme gelen Renato Sanches ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, PSG'den sezon sonunda ayrılması kesinleşen Portekizli orta saha için hamle yaptı. Fransız ekibinden oyuncunun sakatlık ve son sağlık raporları istendi.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

YENER İNCE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Galatasaray doktoru Yener İnce ve PSG'de sorumlu kişi Christophe Baudot sürekli temas halinde. Renato Sanches'in sağlık raporu olumlu gelirse Sarı-Kırmızılılar resmi teklifte bulunacak. 2022 yılında Lille'den PSG'ye transfer olan Sanches'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

SANCHES BU SEZON 19 MAÇ KAÇIRDI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Renato Sanches, bu sezon 111 günü sakatlıkla geçirdi. Toplamda 19 maç kaçırdı. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu. Benfica, Bayern Münih ve Swansea gibi takımların da formasını giyen Sanches güçlü fiziği ve müthiş tekniğiyle ön plana çıkıyor.

Galatasaray'dan ligi sarsacak transfer! Torreira'nın yerine dünya yıldızı geliyor

26 MAÇTA 2 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Bu sezon 26 maçta görev alan Renato Sanches, 2 gol atma başarısı gösterdi. 32 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller...
"Oğuzhan aramış çağırmış sonra evde kapışmışlar" Demet Özdemir'in boşanmasının ardından sular durulmuyor! Eve neden gittiği ortaya çıktı
Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak...
F.Bahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden
Ankaragücü-G.Saray maçının VAR'ı açıklandı!
LGS'de hangi konular çıkmayacak 2023?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a dudak uçuklatan teklif! Jesus'a dudak uçuklatan teklif! 15:39
VakıfBank'ta bir ayrılık daha! VakıfBank'ta bir ayrılık daha! 15:33
Giresunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Giresunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 15:24
F.Bahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:09
Resmen açıklandı! 2 isimle 3 yıllık sözleşme Resmen açıklandı! 2 isimle 3 yıllık sözleşme 15:08
Cacharel ile haftanın en şık hareketleri Cacharel ile haftanın en şık hareketleri 14:54
Daha Eski
Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? 14:45
Egonu'nun yeni takımı belli oldu Egonu'nun yeni takımı belli oldu 14:15
Fırtına'dan Ömür ile Maxi Gomez açıklaması! Fırtına'dan Ömür ile Maxi Gomez açıklaması! 13:59
Trabzonspor'dan İbrahim Usta için başsağlığı mesajı Trabzonspor'dan İbrahim Usta için başsağlığı mesajı 13:57
G.Saray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden G.Saray transfere gözünü kararttı! İki dünya yıldızı birden 13:41
Giresunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Giresunspor - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:29