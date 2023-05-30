GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Bir dönem Juventus ve Milan formaları giyen Dario Bonetti, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Bir dönem Juventus ve Milan formaları giyen Dario Bonetti, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Takvim'in aktardığı habere göre Bonetti, "Zaniolo'yu transfer etmek bir kumar olur mu?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:
Gerçekten de ne büyük bir kumar! Onu hemen alırdım. Çünkü Zaniolo saf bir yetenek.
Güçlü, hızlı ve artık çocuk değil. Transfer etmek mükemmel olurdu.
İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın Zaniolo için rekabet halinde olduğunu ve oyuncunun transferini 30-35 milyon euro bedel karşılığında bitirmeyi hedeflediğini yazmıştı.
Zaniolo, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 3 gol kaydetti.
MİLLİ DAVET ALDI
Kırmızı kart cezası nedeniyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek olan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
Teknik Direktör Roberto Mancini, İtalyan yıldızı İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları aday kadrosuna aldı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
23 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 28 milyon euro...