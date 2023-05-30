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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo adından söz ettirmeye devam ediyor. Juventus ve Milan'ın eski yıldızı Dario Bonetti, başarılı oyuncuyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:06
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Bir dönem Juventus ve Milan formaları giyen Dario Bonetti, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Takvim'in aktardığı habere göre Bonetti, "Zaniolo'yu transfer etmek bir kumar olur mu?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Gerçekten de ne büyük bir kumar! Onu hemen alırdım. Çünkü Zaniolo saf bir yetenek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Güçlü, hızlı ve artık çocuk değil. Transfer etmek mükemmel olurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın Zaniolo için rekabet halinde olduğunu ve oyuncunun transferini 30-35 milyon euro bedel karşılığında bitirmeyi hedeflediğini yazmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Zaniolo, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 3 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

MİLLİ DAVET ALDI

Kırmızı kart cezası nedeniyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek olan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Teknik Direktör Roberto Mancini, İtalyan yıldızı İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları aday kadrosuna aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'yu öve öve bitiremedi! "Onu hemen alırdım"

23 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 28 milyon euro...

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