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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, gündemine aldığı yıldız isme özel bir sunum gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 16:19
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Lider Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Sarı-kırmızılılar ilk olarak Sam Adekugbe ile yollarını ayıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Aslan, Alman ekibi Borussia Dortmund'a geride bıraktığımız günlerde veda eden Portekizli sol bek Raphael Guerreiro konusunda önemli bir adım attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

DETAYLI PROJE SUNULDU

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer, Guerreiro ile yaptığı görüntülü görüşmede kulübün hedeflerini detaylıca anlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Galatasaray'ın önümüzdeki yıllardaki büyüme hedeflerini paylaşan yetkililer, kulübün ekonomik yapısı, tesisleşme, hedefler ve birçok konuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlayıp, bu raporu oyuncu ve menajerine de sundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Guerreiro'nun önümüzdeki günlerde Galatasaray'a transfer için geri dönüş yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

ATLETICO DA TAKİPTE

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkarken, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Ayrıca Raphael Guerreiro bu sezon ligde yaptığı 12 asistle de Bundesliga'nın asist kralı olmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 1.70 boyundaki futbolcunun Portekiz dışında Fransa vatandaşlığı da bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Mücadeleci bir oyuncu olan Guerreiro, daha önce Lorient, Caen ve Clairef takımlarında oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

RAPHAEL GUERREIRO KİMDİR?

Raphael Guerreiro, 22 Aralık 1993'te Fransa'nın Le Blanc-Mesnil kentinde dünyaya geldi. Futbola Clairefontaine altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

2008 yazında Caen altyapısına transfer oldu ve U19 ile B takımında forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

2012'de A takıma yükselen Guerreiro, 1 yıl sonra 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lorient'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Burada 3 yıl top koşturan sol bek oyuncusu, 2016'da Borussia Dortmund'a 12 milyon Euro'ya imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Portekizli sol bek bu sezon Alman ekibinde 26 lig maçına çıktı ve 3 gol, 12 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve ayrılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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