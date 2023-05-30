GALATASARAY HABERLERİ - Aslan yıldız isme sunum yaptı! Transferi...

Lider Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Sam Adekugbe ile yollarını ayıracak.
Lider Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Sam Adekugbe ile yollarını ayıracak.
Aslan, Alman ekibi Borussia Dortmund'a geride bıraktığımız günlerde veda eden Portekizli sol bek Raphael Guerreiro konusunda önemli bir adım attı.
DETAYLI PROJE SUNULDU
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer, Guerreiro ile yaptığı görüntülü görüşmede kulübün hedeflerini detaylıca anlattı.
Galatasaray'ın önümüzdeki yıllardaki büyüme hedeflerini paylaşan yetkililer, kulübün ekonomik yapısı, tesisleşme, hedefler ve birçok konuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlayıp, bu raporu oyuncu ve menajerine de sundu.
Guerreiro'nun önümüzdeki günlerde Galatasaray'a transfer için geri dönüş yapması bekleniyor.
ATLETICO DA TAKİPTE
İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkarken, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.
Ayrıca Raphael Guerreiro bu sezon ligde yaptığı 12 asistle de Bundesliga'nın asist kralı olmayı başardı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 1.70 boyundaki futbolcunun Portekiz dışında Fransa vatandaşlığı da bulunuyor.
Mücadeleci bir oyuncu olan Guerreiro, daha önce Lorient, Caen ve Clairef takımlarında oynadı.
RAPHAEL GUERREIRO KİMDİR?
Raphael Guerreiro, 22 Aralık 1993'te Fransa'nın Le Blanc-Mesnil kentinde dünyaya geldi. Futbola Clairefontaine altyapısında başladı.
2008 yazında Caen altyapısına transfer oldu ve U19 ile B takımında forma giydi.
2012'de A takıma yükselen Guerreiro, 1 yıl sonra 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lorient'e transfer oldu.
Burada 3 yıl top koşturan sol bek oyuncusu, 2016'da Borussia Dortmund'a 12 milyon Euro'ya imza attı.
Portekizli sol bek bu sezon Alman ekibinde 26 lig maçına çıktı ve 3 gol, 12 asistlik katkı sağladı.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve ayrılacak.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...