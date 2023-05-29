Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olacak.
Sarı kırmızılılar galip gelmesi durumunda 23. şampiyonluğuna ulaşacak.
Galatasaray kafilesi, şampiyonluk maçı için Ankara'ya gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olacak.
Sarı kırmızılılar galip gelmesi durumunda 23. şampiyonluğuna ulaşacak.
Galatasaray kafilesi, şampiyonluk maçı için Ankara'ya gitti.
Öte yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen yönetim transfer için kolları sıvadı.
3 kulvarda başarılı bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar kadrodaki yıldızları korumak istiyor.
Devre arası Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki geleceği netleşti.
İtalyan kulübüyle, Galatasaray arasındaki yapılan anlaşma ortaya çıktı.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin haberine göre, sarı kırmızılıların Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesiyle birlikte (Playofflar dahil) Kaan'ın satın alma opsiyonu devreye girdi.
Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Cimbom, milli oyuncu için İtalyan kulübüne 2,8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Devre arasında 400 bin euro bedelle kiralanan Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla 5 maçta görev aldı.
28 yaşındaki oyuncu Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı 1 gol kaydetti.
Oyuncunun birçok bölgede görev alabiliyor olmasıyle birlikte Okan Buruk, Kaan'ı yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünüyor.
Kaan, Stoper, ön libero ve sağ bek mevkiilerinde göre yapabiliyor.
Sassuolo kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Milli takım formasıyla başarılı performans sergileyen savunma oyuncusu 51 maçta 5 gol kaydetti.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur.
Bonservisi İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da olan oyuncu aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir.
Kaan Ayhan Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.
Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir.