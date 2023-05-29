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Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Süper Lig'de şampiyonluğa 90 dakika uzaklıkta olan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncunun bonservisini alıyor. İşte Cimbom'un kasasından çıkacak rakam... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:00
Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Öte yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen yönetim transfer için kolları sıvadı.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

3 kulvarda başarılı bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar kadrodaki yıldızları korumak istiyor.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Devre arası Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki geleceği netleşti.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

İtalyan kulübüyle, Galatasaray arasındaki yapılan anlaşma ortaya çıktı.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin haberine göre, sarı kırmızılıların Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesiyle birlikte (Playofflar dahil) Kaan'ın satın alma opsiyonu devreye girdi.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Cimbom, milli oyuncu için İtalyan kulübüne 2,8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Devre arasında 400 bin euro bedelle kiralanan Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla 5 maçta görev aldı.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

28 yaşındaki oyuncu Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı 1 gol kaydetti.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Oyuncunun birçok bölgede görev alabiliyor olmasıyle birlikte Okan Buruk, Kaan'ı yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünüyor.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Kaan, Stoper, ön libero ve sağ bek mevkiilerinde göre yapabiliyor.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Sassuolo kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Milli takım formasıyla başarılı performans sergileyen savunma oyuncusu 51 maçta 5 gol kaydetti.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Bonservisi İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da olan oyuncu aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girdi! İşte bonservisine ödenecek rakam

Kaan Ayhan Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.

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