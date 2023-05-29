GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.
Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda ipi göğüslemeyi garantileyecek.
Başkent'e tam kadro giden Aslan, zorlu deplasmandan şampiyon dönmek istiyor.
Kadro planlama çalışmalarına da devam eden yönetim, transferde ciddi adımlar atacak.
Devler Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle takviye edecek.
Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Erden Timur'un geçen hafta gerçekleştirdiği Londra seyahatinde sadece Boey ve Nelsson için teklif gelmediği ortaya çıktı.
ZANIOLO'YA TALİPLER VAR!
Aynı zamanda Zaniolo için de iki cazip teklifin geldiği ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Tottenham ve Bournemouth, Zaniolo'nun transferi için devreye girdi.
Ada ekiplerinin Zaniolo için Timur'a teklifte bulunduğu belirtildi.
İtalyan yıldız için konuşulan rakamların 30 milyon euro civarı olduğu belirtildi.
Bournemouth'un aylar önce 33 milyon euroyu gözden çıkararak Roma ile anlaşmasına rağmen genç oyuncu istemeyince transfer gerçekleşmemişti.
Bu sezon Galatasaray'da 10 resmi maçta sahaya çıkan Zaniolo, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.