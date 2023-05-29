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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. Başkanvekili Erden Timur'un Londra seyehatinde Sacha Boey ile Victor Nelsson ile birlikte bir başka oyuncuya da talip çıktığı iddia edildi. İngiltere'den 2 takımın Timur'a yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı. İşte o yıldız ve yapılan teklifin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:17
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda ipi göğüslemeyi garantileyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Başkent'e tam kadro giden Aslan, zorlu deplasmandan şampiyon dönmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Kadro planlama çalışmalarına da devam eden yönetim, transferde ciddi adımlar atacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Devler Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle takviye edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Erden Timur'un geçen hafta gerçekleştirdiği Londra seyahatinde sadece Boey ve Nelsson için teklif gelmediği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

ZANIOLO'YA TALİPLER VAR!
Aynı zamanda Zaniolo için de iki cazip teklifin geldiği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Milliyet'in haberine göre; Tottenham ve Bournemouth, Zaniolo'nun transferi için devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Ada ekiplerinin Zaniolo için Timur'a teklifte bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

İtalyan yıldız için konuşulan rakamların 30 milyon euro civarı olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Londra'da Erden Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler

Bournemouth'un aylar önce 33 milyon euroyu gözden çıkararak Roma ile anlaşmasına rağmen genç oyuncu istemeyince transfer gerçekleşmemişti.

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