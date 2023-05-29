Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Yönetimin öncelikli hedefleri arasında bu sezon bir türlü istikrarın yakalanamadığı sol bek mevkisi yer alıyor.
Cimbom'un sezon sonunda Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe ile yollarını ayırması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden birisi Raphael Guerreiro'ydu.
Yönetimin, Borussia Dortmund'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli sol bek için menajerleriyle temas kurduğu da konuşuluyordu.
Öte yandan Guerreiro, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.
Dortmund'dan ayrıldığını duyuran 29 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:
"Sevgili Borussia Dortmund taraftarı, 7 muhteşem yılın ardından hepinize hüzünle veda etme zamanı geldi."
"Burada edindiğim tecrübeler, bana saha içinde çok şey öğretti."
"Ama aynı zamanda futbolda gerçekten neyi sevdiğimi öğrenmeme yardımcı oldu."
"7 yıl boyunca taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım."
"Bu harika stadyumda oynarken aldığım heyecana göre bu veda kesinlikle kariyerimin en zoru."
"Bu kulüpte oynama duygusunu asla unutmayacağım. Teşekkür ederim."
Raphael Guerreiro, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 36 maçta 6 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.