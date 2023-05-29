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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, gelecek sezonun transfer planları doğrultusunda sol bek bölgesine takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde Borussia Dortmund'un başarılı sol beki Raphael Guerreiro da yer almaktaydı. Portekizli sol bek, Alman ekibindeki geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:16
Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Yönetimin öncelikli hedefleri arasında bu sezon bir türlü istikrarın yakalanamadığı sol bek mevkisi yer alıyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Cimbom'un sezon sonunda Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe ile yollarını ayırması bekleniyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden birisi Raphael Guerreiro'ydu.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Yönetimin, Borussia Dortmund'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli sol bek için menajerleriyle temas kurduğu da konuşuluyordu.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Öte yandan Guerreiro, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Dortmund'dan ayrıldığını duyuran 29 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

"Sevgili Borussia Dortmund taraftarı, 7 muhteşem yılın ardından hepinize hüzünle veda etme zamanı geldi."

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

"Burada edindiğim tecrübeler, bana saha içinde çok şey öğretti."

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

"Ama aynı zamanda futbolda gerçekten neyi sevdiğimi öğrenmeme yardımcı oldu."

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

"7 yıl boyunca taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım."

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

"Bu harika stadyumda oynarken aldığım heyecana göre bu veda kesinlikle kariyerimin en zoru."

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

"Bu kulüpte oynama duygusunu asla unutmayacağım. Teşekkür ederim."

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Yıldız isimden flaş karar

Raphael Guerreiro, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 36 maçta 6 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.

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