TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezon başında yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Aslan, transfer hamlelerini bu doğrultuda şekillendirecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, tıpkı bu sezon olduğu gibi yeni sezonda da birçok dünya yıldızını renklerine bağlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı gündemine almıştı.
Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, Serie A deviyle yeni mukavele konusunda anlaşma sağlayamadı.
Sezonun sona ermesinin ardından Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Di Maria'nın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Angel Di Maria konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ
Juventus'la sözleşme yenilemeyen Arjantinli oyuncu için Avrupa devleri sıraya girdi.
Arjantinli gazeteci Fernando Czyz tarafından verilen bilgiye göre, Angel Di Maria'yı işe alma konusunda en istekli takım Almanya'dan Dortmund...
Aynı şekilde Napoli, Barcelona ve Atletico Madrid'in de gözünün Di Maria'nın üzerinde olduğu belirtildi.
Deneyimli futbolcunun adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 38 maçta süre aldı.
Arjantinli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Arjantin Milli Takımı'nın formasını 131 kez terleten 35 yaşındaki futbolcu, milli formayla 29 gol kaydetti.
Di Maria'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.