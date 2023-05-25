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TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. Arjantinli gazeteci Fernando Czyz, sezon sonunda İtalyan devinden ayrılması beklenen yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 10:16
TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Sezon başında yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Aslan, transfer hamlelerini bu doğrultuda şekillendirecek.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Sarı-kırmızılı yönetim, tıpkı bu sezon olduğu gibi yeni sezonda da birçok dünya yıldızını renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, Serie A deviyle yeni mukavele konusunda anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Sezonun sona ermesinin ardından Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Di Maria'nın Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Angel Di Maria konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Juventus'la sözleşme yenilemeyen Arjantinli oyuncu için Avrupa devleri sıraya girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Arjantinli gazeteci Fernando Czyz tarafından verilen bilgiye göre, Angel Di Maria'yı işe alma konusunda en istekli takım Almanya'dan Dortmund...

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Aynı şekilde Napoli, Barcelona ve Atletico Madrid'in de gözünün Di Maria'nın üzerinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Deneyimli futbolcunun adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 38 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Arjantinli yıldız, 8 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'dan Galatasaraylıları üzecek haber!

Arjantin Milli Takımı'nın formasını 131 kez terleten 35 yaşındaki futbolcu, milli formayla 29 gol kaydetti.

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