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Di Maria boşa çıktı

Juventus ile Angel Di Maria arasındaki sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentileri ve Juventus yönetiminin beklentileri birbirini karşılamazken, bu sebepten dolayı iki taraf da görüşmeleri durdurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Di Maria boşa çıktı

Juventus ile Angel Di Maria arasındaki sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldızın beklentileri ve Juventus yönetiminin beklentileri birbirini karşılamazken, bu sebepten dolayı iki taraf da görüşmeleri durdurdu. Di Maria'nın adı transferde Galatasaray ile anılıyor. Ancak sarı-kırmızılı ekiin daha genç ve potansiyelli bir oyuncu aradığı için Di Maria'ya bu noktada sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında...

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G.Saray'ın, Di Maria'ya 3.5 milyon euro garanti 1+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edilse de bu bilgi doğrulanamadı. Bu sezon İtalyan ekibiyle 37 maça çıkan Di Maria takımına 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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