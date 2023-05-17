Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazıdrdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.
Cimbom bu sonuçla puanını 76'ya yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e yükseltti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta puan kaybetmesi halinde gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Necati Ateş, İstanbulspor - Galatasaray maçını TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Ateş'in İstanbulspor - Galatasaray maçına dair yorumları...
"ICARDI 3-4 GOL ATABİLİRDİ"
"Icardi oyunun içinde görünmese de bu maç 3-4 gol atabilirdi. Kerem'in pasında karşı karşıya çok net bir pozisyon kaçırdı"
"OLIVEIRA NEDEN ÇIKTI BİLMİYORUM"
"İlk yarıda Galatasaray bir şut antrenmanı yaptı. Karşısında hiçbir tehdit yoktu. Çok net bir galibiyet aldı. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Bireysel performans olarak çok ön plana çıkamadı oyuncular. Oliveira çok iyi oynadı ama neden çıktı bilmiyorum"
"MUSLERA SAHADA MIYDI BELLİ DEĞİL"
"Ben Muslera'yı hiç yere yatarken görmedim. Sahada mıydı belli değil. O derece etkili bir oyun oynadı. Galatasaray 51 kez rakip yarı alana girdi. Bu şekilde kaybetmen çok zordur. Galatasaray şampiyon olmuş gibi taraftarıyla çok büyük bir sevinç yaşıyor. İnanmış bir takım vardı sahada"
"MERTENS OYUNUN İÇİNDE HİÇ YOKTU"
"Mertens oyunun içinde hiç yoktu. Icardi sahnede yok diyorsunuz ama iki kere çıkar ve size maçı kazandırır. Icardi'yi topla buluşturabilseler maçlar hep farklı biter. Sacha Boey'in eksikliğini çok fazla hissetti Galatasaray.
Dries Mertens bir süredir sahada yok ama onun işini yapacak çok fazla futbolcu var. Önümüzdeki hafta Sivas'ı yendiği an işi bitirebilir. Bu futbol tabii ki henüz belli değil ama şu anki durum onu gösteriyor."
Nelsson ve Abdülkerim çok hatasız oynadılar. Kazımcan ofansif anlamda yetersiz olsa da defansta takım olarak iyilerdi. Onun biraz daha oynayıp alışması lazım.
"BEKLENEN İSTANBULSPOR'DA UZAK BİR TAKIM VARDI"
"Çok önemli bir deplasman diyeceğim ama deplasman gibi değil. Birçok taraftar vardı. İstanbulspor kendi mali açısından bu şekilde yaptı. 15 bin kapasiteli stadyum. Beklenen İstanbulspor'dan çok uzak bir takım vardı ama bu biraz Galatasaray'dan da kaynaklıydı"
"GALATASARAY'IN KADROSU LİGİN ÇOK ÜSTÜNDE"
"Galatasaray'ın kadrosu bu ligin çok üstünde. Beşiktaş biraz yakın olsa da o bile yanına yaklaşamaz. Fenerbahçe bu kadro kalitesine rağmen yine yarışta kalabildi"