Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

"BEKLENEN İSTANBULSPOR'DA UZAK BİR TAKIM VARDI"

"Çok önemli bir deplasman diyeceğim ama deplasman gibi değil. Birçok taraftar vardı. İstanbulspor kendi mali açısından bu şekilde yaptı. 15 bin kapasiteli stadyum. Beklenen İstanbulspor'dan çok uzak bir takım vardı ama bu biraz Galatasaray'dan da kaynaklıydı"