Haberler Galatasaray Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski yıldızı Necati Ateş, İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı. İşte Ateş'in İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:37
Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

İşte Ateş'in İstanbulspor - Galatasaray maçına dair yorumları...

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

"ICARDI 3-4 GOL ATABİLİRDİ"

"Icardi oyunun içinde görünmese de bu maç 3-4 gol atabilirdi. Kerem'in pasında karşı karşıya çok net bir pozisyon kaçırdı"

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

"OLIVEIRA NEDEN ÇIKTI BİLMİYORUM"

"İlk yarıda Galatasaray bir şut antrenmanı yaptı. Karşısında hiçbir tehdit yoktu. Çok net bir galibiyet aldı. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Bireysel performans olarak çok ön plana çıkamadı oyuncular. Oliveira çok iyi oynadı ama neden çıktı bilmiyorum"

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

"MUSLERA SAHADA MIYDI BELLİ DEĞİL"

"Ben Muslera'yı hiç yere yatarken görmedim. Sahada mıydı belli değil. O derece etkili bir oyun oynadı. Galatasaray 51 kez rakip yarı alana girdi. Bu şekilde kaybetmen çok zordur. Galatasaray şampiyon olmuş gibi taraftarıyla çok büyük bir sevinç yaşıyor. İnanmış bir takım vardı sahada"

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

"MERTENS OYUNUN İÇİNDE HİÇ YOKTU"

"Mertens oyunun içinde hiç yoktu. Icardi sahnede yok diyorsunuz ama iki kere çıkar ve size maçı kazandırır. Icardi'yi topla buluşturabilseler maçlar hep farklı biter. Sacha Boey'in eksikliğini çok fazla hissetti Galatasaray.

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

Dries Mertens bir süredir sahada yok ama onun işini yapacak çok fazla futbolcu var. Önümüzdeki hafta Sivas'ı yendiği an işi bitirebilir. Bu futbol tabii ki henüz belli değil ama şu anki durum onu gösteriyor."

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

Nelsson ve Abdülkerim çok hatasız oynadılar. Kazımcan ofansif anlamda yetersiz olsa da defansta takım olarak iyilerdi. Onun biraz daha oynayıp alışması lazım.

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

"BEKLENEN İSTANBULSPOR'DA UZAK BİR TAKIM VARDI"

"Çok önemli bir deplasman diyeceğim ama deplasman gibi değil. Birçok taraftar vardı. İstanbulspor kendi mali açısından bu şekilde yaptı. 15 bin kapasiteli stadyum. Beklenen İstanbulspor'dan çok uzak bir takım vardı ama bu biraz Galatasaray'dan da kaynaklıydı"

Necati Ateş İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı!

"GALATASARAY'IN KADROSU LİGİN ÇOK ÜSTÜNDE"

"Galatasaray'ın kadrosu bu ligin çok üstünde. Beşiktaş biraz yakın olsa da o bile yanına yaklaşamaz. Fenerbahçe bu kadro kalitesine rağmen yine yarışta kalabildi"

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