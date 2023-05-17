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Galatasaray efsane ismi Gündüz Kılıç'ı andı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Spor Kulübü, 'Baba' lakaplı Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında andı. Sarı-kırmızılıların yayınladığı mesajda, "Efsane futbolcularımızdan ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerimizden, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan ‘Baba’ Gündüz Kılıç’ı vefatının 43. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:49
Galatasaray efsane ismi Gündüz Kılıç'ı andı!

Galatasaray, kulübün efsane futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 43. ölüm yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerimizden, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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