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Juventus - Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:50
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Juventus - Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Monza maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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