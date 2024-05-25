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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 MAYIS rakamları

25 Mayıs 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 80,81 olarak ölçüldü. İşte 25 Mayıs 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:20
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 25 MAYIS rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 Mayıs | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 38,77 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,81 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü yüzde 80,81 olarak ölçüldü.

💦25 Mayıs 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

25 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,81 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 25 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %92,81

🚿 Darlık Barajı: %78,21

🚿 Elmalı Barajı: %83,98

🚿 Terkos Barajı: %89,77

🚿 Alibey Barajı: %53,34

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,28

🚿 Sazlıdere Barajı: %61,38

🚿 Istrancalar Barajı: %38,77

🚿 Kazandere Barajı: %77,67

🚿 Pabuçdere Barajı: %76,87

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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