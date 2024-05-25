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DÜNYA FUTBOL GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI |⚽Dünya Futbol Günü ne zaman?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2024 yılında yaptığı duyuruyla, 25 Mayıs'ın her yıl Futbol Günü olarak kutlanması kararı aldı. Futbolun dünya çapındaki birleştirici gücünü ve sporun barış, diplomasi ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkisini vurgulamak amacıyla ilan edilen Dünya Futbol Günü için sözler ve mesajlar araştıranlar için detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:48
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DÜNYA FUTBOL GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI |⚽Dünya Futbol Günü ne zaman?

DÜNYA FUTBOL GÜNÜ| Futbolun farklı kültürel, sosyal ve ekonomik sınırları aşarak, karşılıklı anlayış, hoşgörü ve dayanışmayı teşvik eden evrensel bir dil olduğunu belirten Birleşmiş Milletler, Dünya Futbol Günü'nü tüm dünyaya duyurdu. 2024 yılından itibaren her yıl aynı gün kutlanacak olan ve futbolun birleştirici gücünü vurgulayan Dünya Futbol Günü için en güzel mesajları ve sözleri sizler için derledik.

DÜNYA FUTBOL GÜNÜ NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2024 yılında kabul edilen bir karar sonucunda 25 Mayıs, Dünya Futbol Günü ilan edilmiştir. Bu tarih, 25 Mayıs 1924'te Paris'te gerçekleştirilen ve tüm bölgelerden katılımcıların yer aldığı ilk uluslararası futbol turnuvasının 100. yıl dönümünü anmak amacıyla seçilmiştir.

DÜNYA FUTBOL GÜNÜ SÖZLERİ

⚽Futbol, sadece bir oyun değil, milyonların kalbinde yanan bir tutkudur. Dünya Futbol Günü kutlu olsun!

⚽Topun peşinde koşarken birleşen dünyalar, farklılıklarımızı unutturur ve bizi bir araya getirir.

⚽Futbol, tüm dillerde aynı coşkuyu ifade eder. Bu özel günde, futbolun birleştirici gücünü kutlayalım!

⚽Yeşil sahalarda doğan dostluklar ve heyecan, Dünya Futbol Günü'nde bir kez daha canlanıyor. Futbolun büyüsü hiç bitmesin!

⚽Her gol, her pas, her zafer ve her yenilgi, futbolun büyüsünün bir parçasıdır. Dünya Futbol Günü kutlu olsun!

DÜNYA FUTBOL GÜNÜ MESAJLARI

⚽Futbol, sınır tanımayan bir dil ve ortak bir tutku. Bugün bu tutkuyu ve sevgiyi kutluyoruz. Dünya Futbol Günü kutlu olsun!

⚽Futbol, hayatın kendisi gibi inişler ve çıkışlarla doludur. Sahada olduğu gibi hayatta da asla pes etme! Dünya Futbol Günü'nü kutluyoruz!

⚽Futbol, barışı ve kardeşliği teşvik eder. Bugün, futbolun dünyayı daha iyi bir yer haline getirme gücünü kutluyoruz. Dünya Futbol Günü kutlu olsun!

⚽Futbol, tüm kalpleri aynı ritimde atmaya zorlar. Bugün, futbolun birleştirici gücünü anıyoruz. Futbolla bol sporlu günlere...

⚽Topun peşinde koşan her çocuğun hayallerinde büyük zaferler saklıdır. Dünya Futbol Günü, bu hayallerin günüdür. Kutlu olsun!

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