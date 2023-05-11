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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Nantes'a kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 09:43
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mısırlı futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Fransız kulüp, Mohamed'in bonservisi için indirim talep etti. Galatasaray ise talebe olumsuz cevap verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Yıldız golcü sezon sonu takım kampına katılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Bu sezon Nantes formasıyla 48 maça çıkan Mısırlı golcü, rakip fileleri 11 kez sarsarken 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Mohamed'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Kariyerine ülkesinin takımlarından Zamalek'te başlayan Mohamed, sırasıyla El Dakhlia, Tanta SC, Gaish, Galatasaray ve Nantes formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

25 yaşındaki yıldız isim, sezon başında Fransız ekibi Nantes'a kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

1.85 cm boyundaki Mohamed, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Mısır Milli Takımı'nda da görev alan yıldız futbolcu, çıktığı 25 maçta 6 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro...

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