TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Nantes'a Mohamed yanıtı!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mısırlı futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.
Fransız kulüp, Mohamed'in bonservisi için indirim talep etti. Galatasaray ise talebe olumsuz cevap verdi.
Yıldız golcü sezon sonu takım kampına katılacak.
Bu sezon Nantes formasıyla 48 maça çıkan Mısırlı golcü, rakip fileleri 11 kez sarsarken 5 de asist yaptı.
Mohamed'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Zamalek'te başlayan Mohamed, sırasıyla El Dakhlia, Tanta SC, Gaish, Galatasaray ve Nantes formaları giydi.
25 yaşındaki yıldız isim, sezon başında Fransız ekibi Nantes'a kiralandı.
1.85 cm boyundaki Mohamed, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Mısır Milli Takımı'nda da görev alan yıldız futbolcu, çıktığı 25 maçta 6 gol kaydetti.
Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro...