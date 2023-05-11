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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak renklerine bağladığı Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, oyuncunun sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddialarına yanıt verdi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 11:23
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, şunları kaydetti:

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Kaan Ayhan, ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan ayrılmak istiyor mu? Kaan Ayhan'ın menajeri konuştu

Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

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