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Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verildi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milot Rashica'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Kosovalı futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde dünya yıldızı ismi kadrosuna katmak için düğmeye basacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:11
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir'e yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

EVİNDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

Galatasaray, Süper Lig'de evinde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında oynadığı 14 maçtan 12 galibiyet çıkardı. İki maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 6 lig maçında Sarı-Kırmızılılılar 3 galibiyet çıkardı. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Okan Buruk'un öğrencileri bugün kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

RASHICA İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR

23. şampiyonluğunu kazanmak için büyük uğraş veren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon başarılı bir performans gösteren Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica için yoğun uğraş veriyor.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisini almak için geceli-gündüzlü bir çalışma halinde.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

İNGİLTERE'DEN DE TEKLİFLER VAR

Galatasaray'ın transferin son gününde Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, kısa sürede hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmayı başardı.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Norwich City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica'nın bonservisini almak için menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

26 yaşındaki yıldıza İngiltere'den de teklifler olduğu öne sürüldü.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

RASHICA 11 GOLE KATKIDA BULUNDU

Galatasaray ile bu sezon 26 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol atarken 5 de asiste imza attı. Toplamda 11 gole katkıda bulundu.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Kosovalı yıldız futbolcu da her defasında Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiriyor.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Ancak Galatasaray işi sağlama almış durumda. Rashica transferi olmazsa yönetimin B planı da hazır.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

ESKİ AŞKI YENİDEN DEPREŞTİ

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ile temas kurdu.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Galatasaray yıldız futbolcu ile sezon başında ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Galatasaray Yönetimi, Rashica transferinde sonuç alamazsa Traore transferini bitirmeye çalışacak.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR

İki kanatta da oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 37 karşılaşmada görev alırken 3 gol, 2 asist üretti.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray oyuncuyla anlaşırsa bonservisi için ücret ödemeyecek.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

BENİM OYUN STİLİMDE HIZ VAR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Adama Traore bir röportajında, "100 metrede kendimi test etmeyi hiç düşünmedim ama isterim. GPS sahadaki hızımı ölçüyor, bazen ben de şaşırıyorum ama benim oyun stilimde hız var" ifadelerini kullanmıştı.

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