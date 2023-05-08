Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.
Süper Lig'de 31. haftada Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.
Son 2 haftada 5 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir'e yenerek Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkarmak istiyor.
EVİNDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU
Galatasaray, Süper Lig'de evinde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında oynadığı 14 maçtan 12 galibiyet çıkardı. İki maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan son 6 lig maçında Sarı-Kırmızılılılar 3 galibiyet çıkardı. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Okan Buruk'un öğrencileri bugün kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.
RASHICA İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR
23. şampiyonluğunu kazanmak için büyük uğraş veren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, bu sezon başarılı bir performans gösteren Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica için yoğun uğraş veriyor.
Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisini almak için geceli-gündüzlü bir çalışma halinde.
İNGİLTERE'DEN DE TEKLİFLER VAR
Galatasaray'ın transferin son gününde Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, kısa sürede hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmayı başardı.
Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Norwich City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica'nın bonservisini almak için menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.
26 yaşındaki yıldıza İngiltere'den de teklifler olduğu öne sürüldü.
RASHICA 11 GOLE KATKIDA BULUNDU
Galatasaray ile bu sezon 26 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol atarken 5 de asiste imza attı. Toplamda 11 gole katkıda bulundu.
Kosovalı yıldız futbolcu da her defasında Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiriyor.
Ancak Galatasaray işi sağlama almış durumda. Rashica transferi olmazsa yönetimin B planı da hazır.
ESKİ AŞKI YENİDEN DEPREŞTİ
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ile temas kurdu.
Galatasaray yıldız futbolcu ile sezon başında ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray Yönetimi, Rashica transferinde sonuç alamazsa Traore transferini bitirmeye çalışacak.
SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR
İki kanatta da oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 37 karşılaşmada görev alırken 3 gol, 2 asist üretti.
2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Galatasaray oyuncuyla anlaşırsa bonservisi için ücret ödemeyecek.
BENİM OYUN STİLİMDE HIZ VAR
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Adama Traore bir röportajında, "100 metrede kendimi test etmeyi hiç düşünmedim ama isterim. GPS sahadaki hızımı ölçüyor, bazen ben de şaşırıyorum ama benim oyun stilimde hız var" ifadelerini kullanmıştı.