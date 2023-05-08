Galatasaray transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek

BENİM OYUN STİLİMDE HIZ VAR



Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Adama Traore bir röportajında, "100 metrede kendimi test etmeyi hiç düşünmedim ama isterim. GPS sahadaki hızımı ölçüyor, bazen ben de şaşırıyorum ama benim oyun stilimde hız var" ifadelerini kullanmıştı.