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GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Yaz transfer döneminde Ligue 1 ekiplerinden PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, performansı ile camianın ve taraftarın sevgilisi olmuş durumda . Sarı-kırmızılı forma ile eski günlerini hatırlatan bir performans sergileyen Arjantinli yıldıza Avrupa'nın dev kulüpleri talip olmaya devam ediyor. İtalyan basını, yıldız golcünün Premier Lig ekibine olası transferini yalanladı. İşte haberin ayrıntıları... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 20:58 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 20:59
GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydetmiş oldu.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Ayrıca yıldız isim takım arkadaşlarına 7 asist üretti.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Performansı ile dikkat çeken Icardi, adeta Inter'deki dönemini hatırlattı.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

PSG'de bekleneni veremeyen Tangocu, Galatasaray'da kendini buldu.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Icardi, Aslan'a sağladığı katkı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

İtalya, İngiltere ve İspanya'da birçok takım Icardi'yi transfer listesinde bulunduruyor.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Avrupa basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde 12 milyon euro (+3 milyon euro bonus) karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan gazeteci Rudy Galetti'den derlediği haberde ise bu iddialar yalanlandı.

GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Mauro Icardi, bu yaz Paris'e dönecek.

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