GALATASARAY HABERİ: İtalyanlardan flaş Mauro Icardi iddiası! Premier Lig'e transferi...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın konuğu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın konuğu oldu.
Sarı-kırmızılılar dev derbide öne geçmesine karşın sahadan 3-1 mağlup ayrılan taraf oldu.
Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydetmiş oldu.
Ayrıca yıldız isim takım arkadaşlarına 7 asist üretti.
Performansı ile dikkat çeken Icardi, adeta Inter'deki dönemini hatırlattı.
PSG'de bekleneni veremeyen Tangocu, Galatasaray'da kendini buldu.
İtalya, İngiltere ve İspanya'da birçok takım Icardi'yi transfer listesinde bulunduruyor.
Avrupa basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde 12 milyon euro (+3 milyon euro bonus) karşılığında kadrosuna katmak istiyor.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan gazeteci Rudy Galetti'den derlediği haberde ise bu iddialar yalanlandı.
Satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Mauro Icardi, bu yaz Paris'e dönecek.
Arjantinli oyuncu, aksi bir durum olmadıkça kendisini tutmak istemeyen PSG'de kalmayacak.