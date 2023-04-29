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GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Icardi'nin yerine oyuna dahil olmadığı için bir daha forma giymek istemediğini belirtmiş bu olay hafta içinde tatlıya bağlanmıştı. Yaşanan krizi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Buruk'u eleştirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 08:11
GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

ENDER BİLGİN - YANLIŞ HESAP

Galatasaray'da yaşanan Gomis krizi Okan Buruk'un teknik direktör olarak hala olgunluk seviyesine ulaşmadığının göstergesidir.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Yanlış anlamayın, Okan hoca bu olayda hatalıdır demiyorum. Sadece tecrübesizce davrandı.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Kapalı kapılar ardında yaşanan bir olayı, basın mensuplarının önünde ifşa edip, puan kaybının sorumluluğuna Gomis'i ortak etmek istedi.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

İstedi ama takımın Muslera, Kerem vb. ağır topları bu olayda Gomis'e arka çıkınca hesap ters döndü.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Muhtemelen onların sıkıntısı da perde arkasında yaşanan bir olayın basın toplantısında şikayet edilmesiydi.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Her şeye rağmen Gomis'in oyuna dâhil edilmeyince teknik direktöre "ben küstüm, oynamıyorum" tavrı sergilemesi kabul edilemeyecek bir şımarıklıktır.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Okan Buruk'un bu disiplinsizliğe taviz vermemesi ne kadar doğruysa, olayı takım içinde çözememesi de o kadar yanlış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Futbolcu arkadaşları Gomis'e destek verince, şampiyonluğa koşarken kaos yaşanmaması adına yönetim araya girmek zorunda kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

Klasik bir özür oldubittisiyle olayın tatlıya bağlandığı açıklandı. Özetle Okan hoca refüze edildi.

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