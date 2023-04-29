GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a şok eleştiri! "Tecrübesizce davrandı"

ENDER BİLGİN - YANLIŞ HESAP
Galatasaray'da yaşanan Gomis krizi Okan Buruk'un teknik direktör olarak hala olgunluk seviyesine ulaşmadığının göstergesidir.
ENDER BİLGİN - YANLIŞ HESAP
Galatasaray'da yaşanan Gomis krizi Okan Buruk'un teknik direktör olarak hala olgunluk seviyesine ulaşmadığının göstergesidir.
Yanlış anlamayın, Okan hoca bu olayda hatalıdır demiyorum. Sadece tecrübesizce davrandı.
Kapalı kapılar ardında yaşanan bir olayı, basın mensuplarının önünde ifşa edip, puan kaybının sorumluluğuna Gomis'i ortak etmek istedi.
İstedi ama takımın Muslera, Kerem vb. ağır topları bu olayda Gomis'e arka çıkınca hesap ters döndü.
Muhtemelen onların sıkıntısı da perde arkasında yaşanan bir olayın basın toplantısında şikayet edilmesiydi.
Her şeye rağmen Gomis'in oyuna dâhil edilmeyince teknik direktöre "ben küstüm, oynamıyorum" tavrı sergilemesi kabul edilemeyecek bir şımarıklıktır.
Okan Buruk'un bu disiplinsizliğe taviz vermemesi ne kadar doğruysa, olayı takım içinde çözememesi de o kadar yanlış oldu.
Futbolcu arkadaşları Gomis'e destek verince, şampiyonluğa koşarken kaos yaşanmaması adına yönetim araya girmek zorunda kaldı.
Klasik bir özür oldubittisiyle olayın tatlıya bağlandığı açıklandı. Özetle Okan hoca refüze edildi.
Gomis yaptığıyla kaldı. Hocanın hesabı tutmadığı gibi, yönetim de futbolcuların "istemezuk" çıkışına boyun eğmiş oldu. Yaşanan budur!