Galatasaray'da Gomis krizi çözüme kavuştu! İşte verilen karar

KÖŞE BAŞLARI

Bafetimbi Gomis, ilk olarak 1 Temmuz 2017 tarihinde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı.

Forma giydiği ilk sezonunda 29 gol atıp, şampiyonluğun mimarı oldu.

Gollerinin ardından yaptığı 'Aslan' yürüyüşü ve Aleyna Tilki'nin 'Sen olsaydın bari' şarkısıyla kalplerdeki yerini aldı

Israrlı zam talebi nedeniyle 23 Ağustos 2018'de Al Hilal'e satılmasına karar verildi.

Suudi takımı, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

2 Şubat 2022 tarihinde bedelsiz yeniden Galatasaray'a katıldı.

Yarım sezon için 750 bin euro aldı. Bu sezon ise 1 milyon 750 bin kazanacak.

Geçen sezon 14 maçta 9 gollük performans sergildi.

Bu sezona da iyi başladı. İlk 6 maçta 4 kritik gol attı. Toplamda da 8 golü bulunuyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmada az süreler almasının da etkisiyle gol atamadı.