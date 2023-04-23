Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...



Okan Buruk: Maça üstün başladık, domine ettik. Maçı öyle de bitirdik. Rakibe üç kere şans verdik, üçü de gol oldu. Futbolda bunlar var, şanssızlık demeyeceğim. Rakibin herhangi bir organizasyonu olmadan 3 gol yedik. Buna üzülüyoruz."

Dördüncü golü bulabilirdik, buna üzülüyoruz. Son dakikalarda rakip ceza sahasına yerleşti ve içinden çıkmadı. Yan ortalarda etkili olamadık. Şutu düşünsek, maçı kazanabilirdik. Oyuncularımı tebrik ederim, çok iyi oynadılar.

Fenerbahçe kazanırsa 4 puanlık fark olacak. Şu an 7 puan öndeyiz. Doğru oyunu ortaya koyarsak, şampiyon biz olacağız.

Beşiktaş yükselişte. Onların da hedefi var. İnşallah güzel bir maç olur. Derbilerin favorisi olmaz.

Mauro Icardi'yi çok düşündük. Beşiktaş maçında daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır.