Haberler Galatasaray Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması!

Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren deneyimli hoca, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 21:46 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 21:59
Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Okan Buruk: Maça üstün başladık, domine ettik. Maçı öyle de bitirdik. Rakibe üç kere şans verdik, üçü de gol oldu. Futbolda bunlar var, şanssızlık demeyeceğim. Rakibin herhangi bir organizasyonu olmadan 3 gol yedik. Buna üzülüyoruz."

Dördüncü golü bulabilirdik, buna üzülüyoruz. Son dakikalarda rakip ceza sahasına yerleşti ve içinden çıkmadı. Yan ortalarda etkili olamadık. Şutu düşünsek, maçı kazanabilirdik. Oyuncularımı tebrik ederim, çok iyi oynadılar.

Fenerbahçe kazanırsa 4 puanlık fark olacak. Şu an 7 puan öndeyiz. Doğru oyunu ortaya koyarsak, şampiyon biz olacağız.

Beşiktaş yükselişte. Onların da hedefi var. İnşallah güzel bir maç olur. Derbilerin favorisi olmaz.

Mauro Icardi'yi çok düşündük. Beşiktaş maçında daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç kafaya koydu dünya yıldızını getirecek! Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor…
Sokak ortasında facia! Annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki çocuk öldü
G.Saray'dan 3 transfer bombası!
G.Saray F. Karagümrük ile berabere kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Yenilmeden ayrılmak da önemli"
Nicolo Zaniolo: Zor bir maç oldu
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 23 Nisan?
23 Nisan mesajları 2023 resimli
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması! Buruk'tan Beşiktaş derbisi açıklaması! 21:46
"Yenilmeden ayrılmak da önemli" "Yenilmeden ayrılmak da önemli" 21:46
Nicolo Zaniolo: Zor bir maç oldu Nicolo Zaniolo: Zor bir maç oldu 21:38
Zirve yarışı alev aldı! İşte G.Saray'ın kalan maçları Zirve yarışı alev aldı! İşte G.Saray'ın kalan maçları 21:37
Sacha Boey: Bunu tahmin ediyorduk Sacha Boey: Bunu tahmin ediyorduk 21:32
Bayer Leverkusen'den önemli 3 puan! Bayer Leverkusen'den önemli 3 puan! 21:27
Daha Eski
Göztepe 1 puanı son anda kurtardı! Göztepe 1 puanı son anda kurtardı! 21:19
Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu! Burhan Akbudak Avrupa şampiyonu! 21:10
Cimbom Gümrük'e takıldı! İşte puan durumu Cimbom Gümrük'e takıldı! İşte puan durumu 21:09
G.Saray F. Karagümrük ile berabere kaldı! G.Saray F. Karagümrük ile berabere kaldı! 21:06
Newcastle United'tan Tottenham'a farklı tarife! Newcastle United'tan Tottenham'a farklı tarife! 20:54
Beşiktaş evinde kayıp! Beşiktaş evinde kayıp! 20:46