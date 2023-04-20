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Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların görüştüğü sürpriz ismi duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:28
Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Çizme basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Inter'in tecrübeli defans oyuncusu Danilo D'Ambrosio'yu gözüne kestirdi.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Haberde sarı-kırmızılı yetkililerin, Milano'da oyuncunun menajeri Vincenzo Pisacane ile bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Tecrübeli futbolcunun, Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Bu sezon Inter formasıyla 17 maça çıkan D'Ambrosio, 1 asiste imzasını attı.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

DANILO D'AMBROSIO KİMDİR?

9 Eylül 1988 tarihinde Napoli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Salerno altyapısında başladı.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Sırasıyla Fiorentina, Potenza, Juve Stabia, Torino ve Inter formaları giydi.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

İtalya Milli Takımı formasını da terleten D'Ambrosio, 6 müsabakada görev aldı.

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