Transferde sürpriz! Galatasaray menajeriyle görüştü

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.
Aslan'ın hedefinde birçok isim yer alırken son iddia İtalya'dan geldi.
Çizme basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Inter'in tecrübeli defans oyuncusu Danilo D'Ambrosio'yu gözüne kestirdi.
Haberde sarı-kırmızılı yetkililerin, Milano'da oyuncunun menajeri Vincenzo Pisacane ile bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşıldı.
Tecrübeli futbolcunun, Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon Inter formasıyla 17 maça çıkan D'Ambrosio, 1 asiste imzasını attı.
DANILO D'AMBROSIO KİMDİR?
9 Eylül 1988 tarihinde Napoli'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Salerno altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Potenza, Juve Stabia, Torino ve Inter formaları giydi.
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İtalya Milli Takımı formasını da terleten D'Ambrosio, 6 müsabakada görev aldı.
İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...