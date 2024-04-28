Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

RT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
Maç sonu sert sözler! "F.Bahçe'yi 10 kişi oynattı"
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | GİK ve MDK üyeleri belirlendi | Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
İrfan Can Kahveci bir ilki başardı! Alex de Souza...
Toroğlu'dan F.Bahçe'de Kartal'a flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'a flaş sözler! "Böyle planlama mı olur?" Kartal'a flaş sözler! "Böyle planlama mı olur?" 10:09
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 09:53
Rej Manaj için G.Saray açıklaması! Transfer... Rej Manaj için G.Saray açıklaması! Transfer... 09:46
Maç sonu sert sözler! "F.Bahçe'yi 10 kişi oynattı" Maç sonu sert sözler! "F.Bahçe'yi 10 kişi oynattı" 09:20
Güç ve kalite farkı! Güç ve kalite farkı! 08:52
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan 07:31
Daha Eski
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! 00:16
Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" 00:16
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! 00:16
Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... 00:16
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... 00:16
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 00:16