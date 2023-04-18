Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon hamleleri için kolları sıvadı.
Cimbom şu anda zirvede yer aldığı ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon hamleleri için kolları sıvadı.
Cimbom şu anda zirvede yer aldığı ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Şampiyonluk sonrası elde edilecek gelirle de transferlerin yapılması hedefleniyor.
Yaz transfer döneminde Erden Timur'un yine sahnede olması bekleniyor.
Sarı kırmızılı taraftarlar geçen sezon olduğu gibi bu yıl da flaş isimleri kadroda görmek istiyor.
OKAN BURUK İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDE!
Yönetim yapılacak transferler için teknik direktör Okan Buruk ile sürekli temas halinde.
Sarı kırmızılı idareciler gündeme gelen isimleri Okan Buruk'un onayına sunuyor.
Başarılı çalıştırıcının da 'tamam' demesi halinde görüşmeler başlıyor.
Galatasaray bu sezon özellikle İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.
Cimbom transferdeki yeni hedefini belirledi.
Aslan, İtalya Serie A'dan bir oyuncuya daha kancayı attı.
Konuyla ilgili haberi ise Çizme basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
MOURINHO'NUN GÖZ BEBEĞİ CİMBOM'A!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Romapress'ten derlediği habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki sağ bek Bryan Reynolds'ı kadrosuna katmak istiyor.
Genç futbolcu şu anda Belçika Ligi takımlarından KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giyiyor.
ABD'li oyuncunun haziran ayında kontratının bitmesinin ardından Roma'ya dönmesi bekleniyor.
Ancak İtalyan ekibi Reynolds'u takımda düşünmüyor.
Reynolds'un 7 milyon Euro değerinde bir satın alma opsiyonu olsa da Westerlo'nun kısıtlı finansmanı nedeniyle bu ücreti ödemesi beklenmiyor.
Öte yandan yıldız futbolcuyla Feyenoord'un da ilgilendiği belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın, şubat ayında Zaniolo transferini gerçekleştirirken Bryan Reynolds için de nabız yokladığı ifade edildi.
Sarı kırmızılılıların gözünün hala Reynolds'ta olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği bildirildi.
MOURINHO TRANSFER ETMİŞTİ!
Bryan Reynolds, 2021 yılında Jose Mourinho'nun talebiyle Roma'ya transfer olmuştu.
Başarılı oyuncu bu sezon ise 28 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Bryan Reynolds'un, Roma ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.85 boyundaki sağ bek kariyerinde KV Kortrijk, Dallas ve North Texas SC gibi takımlarda da forma giymişti.