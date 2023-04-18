Haberler Galatasaray Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşı sağ bek isimleriyle görüşen sarı kırmızılı yönetim gözünü Roma'nın ABD'li kanat oyuncusuna çevirdi. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 18:46 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 18:47
Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon hamleleri için kolları sıvadı.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Cimbom şu anda zirvede yer aldığı ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Şampiyonluk sonrası elde edilecek gelirle de transferlerin yapılması hedefleniyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Yaz transfer döneminde Erden Timur'un yine sahnede olması bekleniyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Sarı kırmızılı taraftarlar geçen sezon olduğu gibi bu yıl da flaş isimleri kadroda görmek istiyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

OKAN BURUK İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDE!

Yönetim yapılacak transferler için teknik direktör Okan Buruk ile sürekli temas halinde.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Sarı kırmızılı idareciler gündeme gelen isimleri Okan Buruk'un onayına sunuyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Başarılı çalıştırıcının da 'tamam' demesi halinde görüşmeler başlıyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Galatasaray bu sezon özellikle İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Cimbom transferdeki yeni hedefini belirledi.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Aslan, İtalya Serie A'dan bir oyuncuya daha kancayı attı.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Konuyla ilgili haberi ise Çizme basını duyurdu.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

MOURINHO'NUN GÖZ BEBEĞİ CİMBOM'A!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Romapress'ten derlediği habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki sağ bek Bryan Reynolds'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Genç futbolcu şu anda Belçika Ligi takımlarından KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giyiyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

ABD'li oyuncunun haziran ayında kontratının bitmesinin ardından Roma'ya dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Ancak İtalyan ekibi Reynolds'u takımda düşünmüyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Reynolds'un 7 milyon Euro değerinde bir satın alma opsiyonu olsa da Westerlo'nun kısıtlı finansmanı nedeniyle bu ücreti ödemesi beklenmiyor.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Öte yandan yıldız futbolcuyla Feyenoord'un da ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Haberde Galatasaray'ın, şubat ayında Zaniolo transferini gerçekleştirirken Bryan Reynolds için de nabız yokladığı ifade edildi.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Sarı kırmızılılıların gözünün hala Reynolds'ta olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği bildirildi.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

MOURINHO TRANSFER ETMİŞTİ!

Bryan Reynolds, 2021 yılında Jose Mourinho'nun talebiyle Roma'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Başarılı oyuncu bu sezon ise 28 maça çıktı.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistle oynadı.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Bryan Reynolds'un, Roma ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray'da sürpriz Bryan Reynolds hamlesi! Transferde Zaniolo detayı

1.85 boyundaki sağ bek kariyerinde KV Kortrijk, Dallas ve North Texas SC gibi takımlarda da forma giymişti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in eski yıldızını Fenerbahçe alıyor! Taraftarı sevinçten havaya uçuracak: İşte Jorge Jesus’un yeni prensi…
Başkan Erdoğan Afyonkarahisar Müzesi'ni hizmete açtı: "Afyon’umuzun kadim tarihini günümüze taşıyacak"
F.Bahçe aradığı ismi Chelsea'da buldu!
Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi Yunus Akgün konuştu!
Okan Buruk: Ciddiyetle başlamak...
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı! Kanarya Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı! 19:27
Taha Akgül finalde! Taha Akgül finalde! 19:05
Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor 18:55
Nuray Güngör Avrupa Şampiyonu! Nuray Güngör Avrupa Şampiyonu! 18:48
G.Saray'dan flaş sağ bek hamlesi! Zaniolo detayı G.Saray'dan flaş sağ bek hamlesi! Zaniolo detayı 18:46
F.Bahçe'yi deviren Halbank şampiyon oldu! F.Bahçe'yi deviren Halbank şampiyon oldu! 18:36
Daha Eski
Alanyaspor - G.Saray | 11'ler belli oldu Alanyaspor - G.Saray | 11'ler belli oldu 17:46
Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı Beşiktaş'a transfer şoku! Genç yıldız elden kaçtı 16:25
Aday olacak mı? F.Bahçe için başkanlık açıklaması Aday olacak mı? F.Bahçe için başkanlık açıklaması 15:04
Trabzonspor Bjelica'yı resmen açıkladı! Trabzonspor Bjelica'yı resmen açıkladı! 14:49
Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:45
TBF'den depremzedeler için konteyner yerleşkesi TBF'den depremzedeler için konteyner yerleşkesi 14:25