Haberler Galatasaray Buruk'tan muazzam işçilik

Buruk'tan muazzam işçilik

Sezon başında Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte harika bir sezon geçiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Buruk'tan muazzam işçilik

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan takımı devralan tecrübeli çalıştırıcı, yıldızları bir takım haline getirdi ve 27 maçta topladığı 66 puanla 2.44 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray'ın en uzun galibiyet serisi rekorlarını da Buruk, ligde Galatasaray adına 23'üncü, kendi adına ise ikinci şampiyonluğuna adım adım ilerliyor.


EFSANELER ARASINDA
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Daha önce Gündüz Kılıç (12), Fatih Terim (11), Coşkun Özarı (10) ligde tek sezonda iç sahada 10 ve daha fazla seri yakalayabilmişti.


LİGDEKİ HER TAKIMI YENDİ
Bu sezon fırtına gibi esen Galatasaray, Süper Lig'de önüne gelen her rakibini mağlup etmeyi başardı. Kayserispor karşısında en farklı ikinci galibiyetini alan Aslan, Süper Lig'de 18 rakibi içinde her takımı en az 1 kez yendi. İlk yarıda berabere kaldığı Alanyaspor'u Türkiye Kupası'nda 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-0, Kayserispor'u da 6-0'la geçti.

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