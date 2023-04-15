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Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Kayserispor'u, 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, maçın hakemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 07:57
Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - NELSSON'A KIRMIZI KARTA GEREK YOK

G.Saray dün gece tam bir gövde gösterisi yaptı. Birbirinden güzel goller, Icardi'nin hat-trick'i ve seyircisiyle bütünleşmiş bir Galatasaray.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Aslında maçta çok ciddi tuhaflıklar var. Galatasaray ilk iki golü kontrataktan attı. Halbuki bu tip golleri İstanbul'da konuk takımlar Galatasaray'a atarlar.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

İlkinde Kayserispor defansı öne çıktığında Icardi milimetrik olarak ofsayttan kurtulup golü yaptı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

İkincisinde de kaptığı topu Kayserispor defansı az sayıdayken Rashica ile buluşturdu, o da çok iyi vurdu.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Kayserispor yediği bu iki golde neyi planladı, anlamak mümkün değil. Zaten bu iki golden sonra maç bitiverdi.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Daha sonra Galatasaray istediği her şeyi yaptı. Penaltılar kazandı, istediği gibi oynamaya başladı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Kerem, biraz daha kontrollü olsa Türkiye'nin en önemli atak oyuncusu olur. Icardi'nin ise öyle temiz bir fundamentali var ki inanılır gibi değil.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Topu alışı, topu çekişi, ne zaman çekeceğine karar vermesi, ne zaman şut atacağına karar vermesi sonradan öğrenilecek bir şey değil. Yetenek ve çocuklukta alınmış bir eğitim.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Sonuçta Galatasaray kağıt üzerinde favoriydi ama herhalde kimse böyle bir skor beklemiyordu.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Maçta hakem için iki kritik pozisyon var. Torreira'ya verilen penaltı. Penaltı çok açık, kırmızı kart da doğru. Üstelik bu penaltı, VAR yardımıyla geliyor.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Fakat burada tartışılacak olay, hakem vücut diliyle VAR daveti gelmeden önce Torreira'nın başka bir alanda faul yaptığını belirtiyor.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

İşte o zaman olay ciddi bir hata haline dönüşüyor.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Bir diğer kritik karar da ilk yarının son dakikasında Nelsson'a verilmesi gerektiği tartışılan kırmızı kart.

Ahmet Çakar Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı

Bence önce Kayserisporlu oyuncu, Nelsson'un boynuna sarılıyor ve dolayısıyla kırmızı kart yok.

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