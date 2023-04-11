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Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da yıldız transferleri bitmiyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılı yönetim Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşı Alexis Sanchez'in gözüne kestirdi. Yıldız oyuncunun transferinde flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:39
ENES CEVAHİRCİ
Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Şampiyonluk hedefleyen Cimbom, diğer yandan gelecek sezonu düşünmeye başladı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Forvet hattında Icardi'nin alternatiflerini belirleyen sarı kırmızılı yönetim Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı çalışmalarını sıklaştırdı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray yönetimi Alexis Sanchez'i gündemine almıştı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Şilili golcü oyuncu, Marsilya'dan ayrılmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun hangi kulübe transfer olacağı merak konusu...

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Yıldız oyuncunun transferinde flaş gelişme yaşandı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Arjantinli gazeteci Julio Chiappetta'nın röporajında River Plate, Alexis Sanchez'in transferini hayal etmeye devam ettiğini söyledi.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

"Gelmek istediğine dair bir işaret verirse, River ona takımdaki en yüksek maaşlı futbolculardan biri olması için bir sözleşme yapacak dedi." açıklamasını yaptı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Arjantinli gazeteci, "Para kazanmaya devam etmek mi yoksa gelip Güney Amerika futbolunun tadını çıkarmak mı istiyor, her şey Alexis'e bağlı olacak" dedi.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

River Plate ise Alexis Sánchez'in gelişinin kolay olmayacağını biliyor. Çünkü oyuncuya beş katı maaş veren Türk Galatasaray da dahil olmak üzere masada birçok teklif var. ifadelerini kullandı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Transferiyle ilgili son karar Sanchez'de olacak.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray gelecek sezon önemli yıldızlarla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanın peşinde.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Şilili futbolcu bu sezon toplamda 36 maçta görev aldı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Sanchez bu karşılaşmalarda 16 gol, 1 asist üretti.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Sanchez, ülkesinin milli takımında 152 karşılaşmada sahaya çıktı ve 50 gol katkısı sağladı.

Alexis Sanchez transferinde Galatasaray'a kötü haber!

Alexis Sanchez, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giydi.

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