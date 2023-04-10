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Rumen takası

Cimbom'da Cicaldau, Parma'da ise Dennis Man gözden düştü. İki takımın oyuncu değişimi için görüşmelere başladığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Rumen takası

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dennis Man ile yeniden anılmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip, kiralık verilen Alexandru Cicaldau'yu kadrosunda düşünmüyor. Rumen basınından Sport'un haberine göre Dennis Man ile Cicaldau takım değiştirecek. Rumen futbolunun önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Dennis Man, 2021'de 13 milyon euro karşılığında Parma'ya gitmişti. Takımın Serie B'ye düşmesinin ardından oyuncu da gözden düştü. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle de bir türlü istikrarı yakalayamadı. Parma'nın Cicaldau'yu; Galatasaray'ın ise Dennis Man'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

BÜYÜK BEKLENTİLERLE TRANSFER OLDU

Galatasaray, 24 Temmuz 2021'de Cicaldau'yu Craiova 1948'den kadrosuna katmıştı. 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Cicaldau'nun serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak Rumen oyuncunun, Galatasaray'daki ilk dönemi hiç de istenilen şekilde geçmedi. Sarı-kırmızılılarda 40 maça çıkan Rumen oyuncu; 5 gol, 4 asistlik katkı yapabildi.

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