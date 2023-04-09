TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına şimdiden başlandı.
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına şimdiden başlandı.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefindeki sarı-kırmızılılarda gelecek-gidecek isimler üzerinde planlar yapılıyor.
Yeni sezonda takımda birçok değişik yaşamaya hazırlanan Cimbom'da ayrılacak oyuncular büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncular ile yollarını ayıracak.
Bu isimlerin başında transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen ve Al-Ittihad Kalba'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'nun geldiği öğrenildi.
Galatasaray 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Cicaldau'dan istediği verimi alamadı.
BAE'YE KİRALIK GİTTİ
Galatasaray, 2022-23 sezonu öncesi değişen yönetim ve teknik ekip ile oldukça iddialı bir kadro kurdu. Bu kadroda şans bulma imkanı düşen isimlerden Alexandru Cicaldau, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Rumen oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ittihad Kalba'ya kiralandığı açıklandı.
SÜRPRİZ TAKAS İDDİASI
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Kadro kalitesi artan Sarı-kırmızılılar, olası Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ihtimalini de göz önünde bulundurarak kaliteyi daha da yükseltmeyi hedeflerken Cicaldau'nun kadroda kalması kolay gözükmüyor.
İşte bu noktada sürpriz bir takas iddiası gündeme gelmiş durumda.
DENNIS MAN TAKASI GÜNDEMDE!
Rumen basınından Sport'un özel haberine göre Dennis Man ile Alexandru Cicaldau, takım değiştirebilirler.
Parma forması giyen ve daha önce de sık sık Galatasaray'ın gündemine gelen Dennis Man'ın Alexandru Cicaldau karşılığında takas edilebileceği aktarılıyor.
Rumen futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak gösterilen Dennis Man, Ocak 2021'de 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında FCSB'den Parma'ya transfer olmuştu. Takımın Serie B'ye düşmesinin ardından Rumen oyuncu da gözden düştü.
Dennis Man, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamadı.
Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia'nın da bu durumdan rahatsız olduğu ve 24 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılmasının planlandığı aktarılıyor.
Parma, bu transferden çok büyük zarar etmek istemese de düşen değeri nedeniyle çözüm arıyor. İşte bu noktada takas çözümü devreye giriyor.
Galatasaray ile Parma arasında takasın gerçekleşmemesi durumunda farklı bir formül de söz konusu olabilir.
Sport'un iddiasını göre Parma, Alexandru Cicaldau'yu; Galatasaray da Dennis Man'ı satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşmalarıyla kadrolarına katabilirler. İki oyuncu da aynı menajer Ioan Becali tarafından temsil ediliyorlar.