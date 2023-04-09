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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan Alexandru Cicaldau ile yolların ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı Rumen futbolcunun takasta kullanılacağı ortaya çıktı. Yönetim, Cicaldau'yu verip yıldız bir isimle kadrosunu güçlendirecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 15:18 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 15:18
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına şimdiden başlandı.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefindeki sarı-kırmızılılarda gelecek-gidecek isimler üzerinde planlar yapılıyor.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Yeni sezonda takımda birçok değişik yaşamaya hazırlanan Cimbom'da ayrılacak oyuncular büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen oyuncular ile yollarını ayıracak.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Bu isimlerin başında transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen ve Al-Ittihad Kalba'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'nun geldiği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş takas! Cichttps://iftm.tmgrup.com.tr/album/2023/04/09/1681042167044.jpgaldau'nun yerine...

Galatasaray 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Cicaldau'dan istediği verimi alamadı.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

BAE'YE KİRALIK GİTTİ
Galatasaray, 2022-23 sezonu öncesi değişen yönetim ve teknik ekip ile oldukça iddialı bir kadro kurdu. Bu kadroda şans bulma imkanı düşen isimlerden Alexandru Cicaldau, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Rumen oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ittihad Kalba'ya kiralandığı açıklandı.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

SÜRPRİZ TAKAS İDDİASI
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Kadro kalitesi artan Sarı-kırmızılılar, olası Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ihtimalini de göz önünde bulundurarak kaliteyi daha da yükseltmeyi hedeflerken Cicaldau'nun kadroda kalması kolay gözükmüyor.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

İşte bu noktada sürpriz bir takas iddiası gündeme gelmiş durumda.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

DENNIS MAN TAKASI GÜNDEMDE!
Rumen basınından Sport'un özel haberine göre Dennis Man ile Alexandru Cicaldau, takım değiştirebilirler.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Parma forması giyen ve daha önce de sık sık Galatasaray'ın gündemine gelen Dennis Man'ın Alexandru Cicaldau karşılığında takas edilebileceği aktarılıyor.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Rumen futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak gösterilen Dennis Man, Ocak 2021'de 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında FCSB'den Parma'ya transfer olmuştu. Takımın Serie B'ye düşmesinin ardından Rumen oyuncu da gözden düştü.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Dennis Man, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamadı.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia'nın da bu durumdan rahatsız olduğu ve 24 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılmasının planlandığı aktarılıyor.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Parma, bu transferden çok büyük zarar etmek istemese de düşen değeri nedeniyle çözüm arıyor. İşte bu noktada takas çözümü devreye giriyor.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Galatasaray ile Parma arasında takasın gerçekleşmemesi durumunda farklı bir formül de söz konusu olabilir.

Galatasaray'da flaş takas! Cicaldau'nun yerine...

Sport'un iddiasını göre Parma, Alexandru Cicaldau'yu; Galatasaray da Dennis Man'ı satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşmalarıyla kadrolarına katabilirler. İki oyuncu da aynı menajer Ioan Becali tarafından temsil ediliyorlar.

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