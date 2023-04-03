GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo (p) kaydetti.
Sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası en çok konuşulan isim Fredrik Midtsjö oldu.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine dahil olan Norveçli futbolcu, 86. dakikada ceza sahasından attığı müthiş golle takımının zafere ulaşmasında başrol oynamıştı.
Midtsjö, attığı bu golle Ocak 2021'den sonra ilk kez fileleri havalandırdı.
Kariyerinde 2 yıl sonra gol atarak takımını zafere taşıyan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
ADANA DEMİRSPOR DEVRE ARASINDA İSTEDİ
Milliyet'in haberine göre; Norveçli futbolcuyu devre arasında başta Adana Demirspor olmak üzere isteyen kulüpler oldu.
29 yaşındaki oyuncu ise kalmayı tercih etti ama bu kez Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı.
Midtsjö pes etmedi ve mücadeleye 'devam' dedi.
Adana Demirspor maçında 74. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna girip 86'da perdeyi açan isim olan futbolcu, böylece şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puanın gelmesine başrolü oynadı.
Sarı-kırmızılılarda Midtsjö; Torreira ve Oliveira'nın formsuzluğunda can simidi oldu.
Torreira ve Oliveira'nın eski performanslarından uzak olması nedeniyle Midtsjö'nün başarılı dönüşü, dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.
BURUK, MIDTSJÖ'YÜ DAHA FAZLA KULLANACAK
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Norveçli futbolcuyu daha fazla kullanma kararı aldığı öğrenildi.
Ligin ilk haftasında Antalya deplasmanında uzatmalarda Gomis'e asist yapan Norveçli oyuncu, önceki gece ise galibiyeti getiren golü atarak ofansif yönünü de gösterdi.
Bu sezon 15'i lig olmak üzere toplam 20 resmi karşılaşmada forma giyen Norveçli futbolcu, sezon başında Alkmaar'dan transfer edilmiş ve 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.
Üç sezonluk anlaşmaya imza koyan Midtsjö, yıllık 975 bin euro garanti ücret alıyor.
Fredrik Midtsjö, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta süre aldı.
Norveçli oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Midtsjö'nün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.