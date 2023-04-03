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GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna dahil olan ve takımının ilk golünü kaydederek galibiyette önemli bir rol oynayan Fredrik Midtsjö ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 09:43
GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo (p) kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası en çok konuşulan isim Fredrik Midtsjö oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Karşılaşmanın 74. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine dahil olan Norveçli futbolcu, 86. dakikada ceza sahasından attığı müthiş golle takımının zafere ulaşmasında başrol oynamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Midtsjö, attığı bu golle Ocak 2021'den sonra ilk kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Kariyerinde 2 yıl sonra gol atarak takımını zafere taşıyan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

ADANA DEMİRSPOR DEVRE ARASINDA İSTEDİ

Milliyet'in haberine göre; Norveçli futbolcuyu devre arasında başta Adana Demirspor olmak üzere isteyen kulüpler oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

29 yaşındaki oyuncu ise kalmayı tercih etti ama bu kez Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlandı.
Midtsjö pes etmedi ve mücadeleye 'devam' dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Adana Demirspor maçında 74. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna girip 86'da perdeyi açan isim olan futbolcu, böylece şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puanın gelmesine başrolü oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Sarı-kırmızılılarda Midtsjö; Torreira ve Oliveira'nın formsuzluğunda can simidi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Torreira ve Oliveira'nın eski performanslarından uzak olması nedeniyle Midtsjö'nün başarılı dönüşü, dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

BURUK, MIDTSJÖ'YÜ DAHA FAZLA KULLANACAK

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Norveçli futbolcuyu daha fazla kullanma kararı aldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Ligin ilk haftasında Antalya deplasmanında uzatmalarda Gomis'e asist yapan Norveçli oyuncu, önceki gece ise galibiyeti getiren golü atarak ofansif yönünü de gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Bu sezon 15'i lig olmak üzere toplam 20 resmi karşılaşmada forma giyen Norveçli futbolcu, sezon başında Alkmaar'dan transfer edilmiş ve 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Üç sezonluk anlaşmaya imza koyan Midtsjö, yıllık 975 bin euro garanti ücret alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Fredrik Midtsjö, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maçta süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Norveçli oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

Midtsjö'nün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Adana Demirspor maçında kilidi açmıştı! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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