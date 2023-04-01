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Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş sözler! "Her şeyi açıklayacağız"

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın yönetimi sarı kırmızılı camiadan büyük tepki çekti. Karşılaşma sonrası ise Erden Timur'dan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 00:05
Galatasaray'da Erden Timur'dan flaş sözler! "Her şeyi açıklayacağız"

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadele sonrası tartışmalar yeniden yükseldi. Sarı kırmızılı camiadan Erden Timur karşılaşma sonrası flaş açıklamalara yer verdi.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ:

10 Hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor.

Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız

Yarıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Ryan Donk'un pozisyonu var. Gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir.

Puan farkını açmamız istenmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepimiz çok uyanık olacağız. 5-0 kazansak bile bu tip hatalar için konuşacağız! Yapılan şeyler çok açık.

Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez. Mayıslar bizimdir.

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