Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

Ülkemizde 2021/2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyiyor.
Pjanic Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.
32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asist üretmişti.
Ülkemizde 2021/2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyiyor.
Pjanic Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.
32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asist üretmişti.
Boşnak oyuncunun İtalyan basınına yaptığı ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği o haber...
İŞTE PJANIC'IN SÖZLERİ:
Benim hayalim Budapeşte'de bir Juve-Roma finali.
Zaniolo Galatasaray'a giderek doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.
Türkiye ona iyi gelecek, bunu kişisel tecrübelerime dayanarak söylüyorum.
O genç ve muazzam bir potansiyele sahip.
Ona yeniden gönül rahatlığı diliyorum ve eğer çok çalışırsa, o zaman büyük İtalyanlar ona geri dönecektir.
Zaniolo, Galatasaray formasıyla 2 resmi maça çıktı.
İtalyan oyuncu, Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti.