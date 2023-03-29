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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

Son dakika spor haberi: 2021/2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşnak futbolcu, Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Pjanic'in açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 15:08
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

Boşnak oyuncunun İtalyan basınına yaptığı ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği o haber...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

İŞTE PJANIC'IN SÖZLERİ:

Benim hayalim Budapeşte'de bir Juve-Roma finali.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

Zaniolo Galatasaray'a giderek doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

Türkiye ona iyi gelecek, bunu kişisel tecrübelerime dayanarak söylüyorum.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

O genç ve muazzam bir potansiyele sahip.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "Galatasaray'a giderek..."

Ona yeniden gönül rahatlığı diliyorum ve eğer çok çalışırsa, o zaman büyük İtalyanlar ona geri dönecektir.

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