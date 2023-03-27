Haberler Galatasaray Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, taraftarın sevgilisi olan yıldız isimle yola devam etmeyecek. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 12:18
Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Cimbom'un bu sonuçla 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Galatasaray ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Aslan, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, yönetim gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Sarı-kırmızılılar, bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda da birçok yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom birçok isimle de yollarını ayıracak.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

GOMIS İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis ile yola devam etmeyecek.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki golcüyle yollar ayrılacak.

Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Gomis'in yeniden Suudi Arabistan'a döneceği iddia edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih'in yıldızı G.Saray'a!
Flaş Abdülkerim gerçeği! Şimdi ne olacak?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 12:18
TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." 12:02
Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:25
Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi 11:25
Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 11:22
Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... 11:19
Daha Eski
Avusturya - Estonya maçı saat kaçta? Avusturya - Estonya maçı saat kaçta? 11:19
İsveç - Azerbaycan maçı saat kaçta? İsveç - Azerbaycan maçı saat kaçta? 11:16
Tottenham'da Conte dönemi resmen sona erdi! Tottenham'da Conte dönemi resmen sona erdi! 11:12
Moldova - Çekya maçı saat kaçta? Moldova - Çekya maçı saat kaçta? 11:09
Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı 11'i Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı 11'i 11:06
Polonya - Arnavutluk maçı saat kaçta? Polonya - Arnavutluk maçı saat kaçta? 11:05