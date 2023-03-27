Galatasaraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Cimbom'un bu sonuçla 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Galatasaray ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Aslan, taraftarı önünde Akdeniz ekibini devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, yönetim gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda da birçok yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor.
Hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom birçok isimle de yollarını ayıracak.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.
GOMIS İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis ile yola devam etmeyecek.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki golcüyle yollar ayrılacak.
Gomis'in yeniden Suudi Arabistan'a döneceği iddia edildi.
Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.
Deneyimli forvet, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Gomis'in güncel piyasa değeri ise 900 bin Euro.