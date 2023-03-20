Karlı yatırım

Riva projesi üzerinde 500 villanın bittiğini vurgulayan Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Her 100 liranın, 20 lirası Galatasaray'ın kasasına giren para. Kârlı bir yatırım; siz kazanıyorsunuz, Galatasaray kazanıyor ve ülkemiz kazanıyor. Bu projelerde büyük emek veren Dursun Özbek başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Rivaprojesi üzerinde 500 villanın bittiğini vurgulayan Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Her 100 liranın, 20 lirası Galatasaray'ın kasasına giren para. Kârlı bir yatırım; siz kazanıyorsunuz, Galatasaray kazanıyor ve ülkemiz kazanıyor. Bu projelerde büyük emek veren Dursun Özbek başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.