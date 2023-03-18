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GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Süper Lig'in 26. haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün performansını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Takımlar devre arasında soyunma odasına gittiklerinde dünya üzerinde pek az kimse Konyaspor'un bu maçı kazanabileceğini düşünürdü.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Zira ilk 45 dakikaya baktığımızda golü bulup öne geçmiş, oyuna ağırlığını koymuş, rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşmuş ve rakibe de fazla imkân vermemiş bir Galatasaray vardı.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Konyaspor adeta top tutamaz haldeydi, G.Saray da kazandığı toplarla çabuk hücuma çıkan bir görüntü sergiledi ve bunlardan birinde de organizasyon yönünden mükemmel bir gol geldi.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Kerem ceza alanına girdi, Rashica'ya bıraktı, o da rakibini geçip golü yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Fakat ne olduysa 46. dakikadan sonra oldu.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Galatasaray durdu.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

İlk yarıdaki organizasyon ve kompakt futbol kayboluverdi.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Çıkarken toplar kaybettiler, rakip Konyaspor'a oyun alanı yarattılar ve bunlardan birinde de Konyaspor, Soner'le golü buldu.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

İşte bu dakikadan sonra G.Saray'da ciddi bir mantalite yanlışı başladı.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

İlle maçı kazanalım deyip hem değişikliklerle risk aldılar hem de tüm oyuncular ileri gitmeye başladılar.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Aslında Konyaspor pekala bir puana razıydı.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Ama G.Saray ava giderken avlandı.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Eksik yakalandılar ve mağlup oldular.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Dün geceki asıl sıkıntı, kazanamıyorsan kaybetme mantığını son 10 dakikada yitiren G.Saray'dır.

GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e flaş sözler! "Tedirgin ve ezik görüntüsünden..."

Bir-iki ufak faul hatasına rağmen ben hakem Zorbay Küçük'ü çok beğendim.

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