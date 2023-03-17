GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor.
Ligde son oynadığı 14 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekipte birçok isim performansı ile dikkat çekiyor.
Cimbom özellikle savunmadaki futbol anlayışı ile göze çarpıyor.
14 maçlık serisinde kalesinde sadece 8 gol göre sarı-kırmızılılar, rakip takım ağlarını da 39 kez sarstı.
Sezon başında 2.8 milyon Euro'ya alınan Abdülkerim Bardakcı performansı ile takımın da değişmez isimlerinden biri oldu.
A Milli Takım kadrosuna da davet edilmesi beklenen 28 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekipleri devrede.
Sabah'ın haberine göre Merih Demiral'ı kadrosunda barındıran Atalanta'nın yanı sıra Torino ve Udinese de oyuncuyu yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu 7 milyon Euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor.
Ayrıca Nelsson'un sezon sonu daha yüksek bir bonservisle gönderilmesi halinde Abdülkerim kesinlikle satılmayacak.
Abdülkerim Bardakcı bu sezon 19 maçta forma giydi.
28 yaşındaki stoper bu mücadelelerde 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Bonservis değeri ise 2.5 milyon euro olarak biliniyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 yılında Konya Meram'da dünyaya gelmiştir.
Marcao'nun yerine Konyaspor'dan Galatasaray' transfer edildi.
Zonguldakspor alt yapısında futbola başlamıştır.
2011 yılında Zonguldak ekibinde profesyonel olmuştur.
24 Mart 2021'de ilk kez milli formayı giymiştir.
Adana Demirspor, Selçukluspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi takımlarda da forma giymiştir.