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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Son dakika Galtasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın oyuncularına ilgi sürüyor. Aslan'ın yıldız ismine İtalya'dan 3 talip birden çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:58
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Ligde son oynadığı 14 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekipte birçok isim performansı ile dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Cimbom özellikle savunmadaki futbol anlayışı ile göze çarpıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

14 maçlık serisinde kalesinde sadece 8 gol göre sarı-kırmızılılar, rakip takım ağlarını da 39 kez sarstı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Cimbom'da Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı, bu seride ön plana çıkan isimlerden ikisi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Sezon başında 2.8 milyon Euro'ya alınan Abdülkerim Bardakcı performansı ile takımın da değişmez isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

A Milli Takım kadrosuna da davet edilmesi beklenen 28 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekipleri devrede.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Sabah'ın haberine göre Merih Demiral'ı kadrosunda barındıran Atalanta'nın yanı sıra Torino ve Udinese de oyuncuyu yakından takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

G.Saray ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan stoper için sezon sonuna kadar takipte kalacak olan İtalyan kulüpleri buna göre de teklif yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu 7 milyon Euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Ayrıca Nelsson'un sezon sonu daha yüksek bir bonservisle gönderilmesi halinde Abdülkerim kesinlikle satılmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Abdülkerim Bardakcı bu sezon 19 maçta forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

28 yaşındaki stoper bu mücadelelerde 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Bonservis değeri ise 2.5 milyon euro olarak biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 yılında Konya Meram'da dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Marcao'nun yerine Konyaspor'dan Galatasaray' transfer edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

Zonguldakspor alt yapısında futbola başlamıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!

2011 yılında Zonguldak ekibinde profesyonel olmuştur.

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