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GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, 49 yaşındaki çalıştırıcının sarı-kırmızılı takımdaki 3 öğrencisiyle birlikte Inter'e gideceğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 09:08
GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray formasını terletmiş Okan Buruk'u takımın başına getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Buruk'un raporu doğrultusunda birçok yıldız ismi kadrosuna katan Cimbom, sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Alınan sonuçlar ve oynanan futbol taraftarı memnun etmezken, eleştiri okları Okan Buruk'un üzerine çevrilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Galatasaray, 49 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde Dünya Kupası arası öncesi adeta şaha kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Turnuva öncesi kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrılan Aslan, Dünya Kupası sonrası uçuşa geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Buruk oynattığı futbolla taraftarları mest ederken, 49 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Okan Buruk İtalya'da da gündemde kalmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Bu sezon Napoli'ye liderliği kaptıran ve şampiyon yarışından uzak kalan Inter'de Simone Inzaghi ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Inter'in teknik direktör Simone Inzaghi'nin 2024 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda, 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayıracağı iddia ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Inter Live'da yer alan bilgiye göre; Inter'in teknik direktör adayları arasında daha önce kulüpte forma da giymiş olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

İtalyan basını, 'Buruk'un Inzaghi'nin yerine Inter'in başına geçeceği' yönündeki iddiasını bir adım ileriye taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Haberde, "Buruk, Inter'in başına geçerse Galatasaray'dan 3 isimle birlikte çalışacak" denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Bu isimlerin Zaniolo, Icardi ve Torreira olabileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Galatasaray'da ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Buruk, 2018 yazında GOAL'e verdiği röportajda; "İtalyanca bilgim hala iyi durumda. Onu hep korumaya çalıştım. İngilizcem de var.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Bir teknik adam için dil önemli elbette. Her teknik adam böyle büyük takımlara oynamak ister.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Inter ile bir bağım var. Mesela eski takım arkadaşlarım Toldo, Zanetti kulübün içindeler.

GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Başarılı olursak ilerde orada çalışmak gibi bir hayalim var. Ancak unutmamalı; oralara gidebilmek için çok büyük bir başarı yakalamak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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