GALATASARAY HABERLERİ - Yer yerinden oynayacak! Okan Buruk 3 yıldızıyla Inter yolcusu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray formasını terletmiş Okan Buruk'u takımın başına getirdi.
Buruk'un raporu doğrultusunda birçok yıldız ismi kadrosuna katan Cimbom, sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.
Alınan sonuçlar ve oynanan futbol taraftarı memnun etmezken, eleştiri okları Okan Buruk'un üzerine çevrilmişti.
Galatasaray, 49 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde Dünya Kupası arası öncesi adeta şaha kalktı.
Turnuva öncesi kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrılan Aslan, Dünya Kupası sonrası uçuşa geçti.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı.
Buruk oynattığı futbolla taraftarları mest ederken, 49 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Okan Buruk İtalya'da da gündemde kalmaya devam ediyor.
Bu sezon Napoli'ye liderliği kaptıran ve şampiyon yarışından uzak kalan Inter'de Simone Inzaghi ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor.
Inter'in teknik direktör Simone Inzaghi'nin 2024 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda, 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayıracağı iddia ediliyor.
Inter Live'da yer alan bilgiye göre; Inter'in teknik direktör adayları arasında daha önce kulüpte forma da giymiş olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer alıyor.
İtalyan basını, 'Buruk'un Inzaghi'nin yerine Inter'in başına geçeceği' yönündeki iddiasını bir adım ileriye taşıdı.
Haberde, "Buruk, Inter'in başına geçerse Galatasaray'dan 3 isimle birlikte çalışacak" denildi.
Bu isimlerin Zaniolo, Icardi ve Torreira olabileceği belirtildi.
Galatasaray'da ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.
Buruk, 2018 yazında GOAL'e verdiği röportajda; "İtalyanca bilgim hala iyi durumda. Onu hep korumaya çalıştım. İngilizcem de var.
Bir teknik adam için dil önemli elbette. Her teknik adam böyle büyük takımlara oynamak ister.
Inter ile bir bağım var. Mesela eski takım arkadaşlarım Toldo, Zanetti kulübün içindeler.
Başarılı olursak ilerde orada çalışmak gibi bir hayalim var. Ancak unutmamalı; oralara gidebilmek için çok büyük bir başarı yakalamak lazım." ifadelerini kullanmıştı.