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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Brezilya'da yine manşetlerde!

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo, takımının Carioca'da Flamengo ile oynadığı maçın son anlarında gördüğü kırmızı kartla ve tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme geldi. İşte haberin ayrıntıları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 09:47
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Brezilya'da yine manşetlerde!

2011'de transfer olduğu Galatasaray'dan 2015-16 sezonunun başında ayrılan ve Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olan Felipe Melo, Brezilya'da yine gündem oldu.

Oyuna girdikten 2 dakika sonra oyundan atıldı

Melo, Takımı Fluminense'nin Flamengo ile oynadığı maçın uzatma anlarında oyuna girdi ve girdikten 2 dakika sonra 90+3'te kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Sonrasında tribünlerle de tartışmaya giren ve karşılıklı el hareketleriyle birlikte tartışan Melo, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından zorlukla sakinleştirildi.

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