Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Brezilya'da yine manşetlerde!

2011'de transfer olduğu Galatasaray'dan 2015-16 sezonunun başında ayrılan ve Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olan Felipe Melo, Brezilya'da yine gündem oldu.

Oyuna girdikten 2 dakika sonra oyundan atıldı

Melo, Takımı Fluminense'nin Flamengo ile oynadığı maçın uzatma anlarında oyuna girdi ve girdikten 2 dakika sonra 90+3'te kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Sonrasında tribünlerle de tartışmaya giren ve karşılıklı el hareketleriyle birlikte tartışan Melo, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından zorlukla sakinleştirildi.

FELIPE MELO NA BRONCA! 👀 O volante do Fluminense não concordou com a sua expulsão e fez críticas ao árbitro do Fla-Flu. Concorda? #Carioca2023 pic.twitter.com/TvWTtPXsMf