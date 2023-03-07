Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Galatasaray'da sezon sonu için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, İngiliz devi Liverpool'dan ayrılacak olan Roberto Firmino için devreye girdi. Başkan Dursun Özbek, Sambacı golcüyü getirmesi için Cenk Ergün'e talimat verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Sarı kırmızılılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Cimbom 23 maç sonunda 57 puan topladı.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Yönetim bir yandan şampiyonluğu hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Bu doğrultuda Galatasaray'da sezon sonu için transfer operasyonu başladı.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Daha önce Cimbom'a birçok yıldız transfer eden Cenk Ergün, 31 yaşındaki Firmino'yu da bitirmeye kararlı.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan haberlere göre Firmino, takımdan ayrılacağını yönetime ve teknik direktör Kloop'a bildirmişti.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Bu gelişme sonrası sarı kırmızılıların, Roberto Firmino için ciddi adımlar atacağı kaydedildi.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Transferin önümüzdeki aylarda netliğe kavuşması bekleniyor.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Firmino, bu sezon Liverpool'da 27 maça çıktı.

Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle oynadı.

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