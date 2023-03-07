Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu Galatasaray'a getir

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Cimbom 23 maç sonunda 57 puan topladı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Cimbom 23 maç sonunda 57 puan topladı.
Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
Yönetim bir yandan şampiyonluğu hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da sezon sonu için transfer operasyonu başladı.
Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Liverpool'un golcüsü Firmino transferi için Futbol Direktörü Cenk Ergün'ü görevlendirdi.
Dursun Özbek, Cenk Ergün'e "Şimdiden gerekli çalışmaları yap ve Firmino'yu Galatasaray'a getir" dedi.
Daha önce Cimbom'a birçok yıldız transfer eden Cenk Ergün, 31 yaşındaki Firmino'yu da bitirmeye kararlı.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan haberlere göre Firmino, takımdan ayrılacağını yönetime ve teknik direktör Kloop'a bildirmişti.
Bu gelişme sonrası sarı kırmızılıların, Roberto Firmino için ciddi adımlar atacağı kaydedildi.
Transferin önümüzdeki aylarda netliğe kavuşması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Firmino, bu sezon Liverpool'da 27 maça çıktı.
Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle oynadı.
Sambacı forvet kariyerinde Figueirense FC, Tombense ve Hoffenheim gibi takımlarda da oynamıştı.