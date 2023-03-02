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TRANSFER HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği iddiaları gündem yaratmıştı. Transfer söylentileriyle ilgili dünyaca ünlü gazeteci Fabricio Romano'dan paylaşım geldi. Romano, Talisca'nın Galatasaray ile bir görüşme yapmadığını ifade etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 17:48 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 17:49
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Talisca ve Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabricio Romano, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, sarı-kırmızılı takımla görüşme yapmadığını belirtti.

Romano paylaşımında, "Anderson Talisca'nın Galatasaray'a katılması için somut bir görüşme yok. Bu aşamada tamamen Al Nassr'a odaklanıyor. Talisca, şu anki haliyle Galatasaray veya başka bir kulüple pazarlık yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 16 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 14 gol kaydetti. Talisca, Al-Nassr ile 2024 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelerde bulunuyor.

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